影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索。高金素梅屏東縣團隊成員，縣議員越秋女服務處今早遭搜索，越秋女上午11時半被帶回屏東調查站，訊問到晚間7時半，歷時8小時，檢方訊問後請回。越秋女晚間離開調查站，帶白色帽子，低頭不語，快步離開。

無黨籍縣議員來義鄉越秋女今上午11時半被帶回屏東縣調查站詢問，台北地檢署檢察官帶書記官南下屏東，還有國安站兩名調查官，屏東縣被帶回詢問有縣議員越秋女、高金屏東服務處主任麥玲鳳、春日鄉前縣議員周陳文彬與團隊另名男子，越秋女在屏東調查站詢問，其他三人均被帶回台北。

越秋女被列為涉嫌人，今晚間約8時半，越秋女在律師陪同下離開屏東縣調查站，越秋女帶著白色鴨舌帽，低頭不語，面對記者詢問沒有任何回應，快步搭車離開。

2022地方選舉，高金素梅推出團隊人馬，全台鄉鎮市長輔選5人、當選3人，縣議員輔選17人、當選13人，其中屏東縣就有3人分別為越秋女、周陳曉玟與李紀財，三人登記參選時，高金素梅特別到屏東縣選委會陪同登記。

50多歲的越秋女長期擔任立委高金素梅南區服務處助理，2022年首次參選縣議員就選上，越秋女當時被檢方偵辦涉賄選違反選罷法起訴，法院判無罪，屏檢對越秋女提出民事當選無效之訴也遭法院駁回定讞。

當時判決書寫到，2022年5、6月間，越秋女擔任立委高金素梅南區助理，發放立委高金素梅提供新冠肺炎快篩試劑給來義鄉內各文健站與新親，快篩試劑還貼上「越秋女關心您」的貼紙，被認定涉賄選。

判決指出，越秋女透過管道取得大量廈門寶太生物科技公司所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑」、N95口罩與酒精等防疫物資，假借捐助名義行求賄賂，發放給來義鄉各文健站等。當時越秋女說，疫情嚴重，有人捐助快篩試劑到高金素梅立委辦公室，她擔任志工負責發送，她從高金立委媒合物資平台得到防疫物資，她沒有用這些物資賄選，發送時由文健站照服員決定發放，當時她也沒有競選文宣。法院認定沒有對價關係。