若要逮捕、拘禁高金素梅 立法院是否在「會期中」成爭議

立法委員高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款，10日遭國安站調查官搜索住處、立院辦公室，這也是繼去年2月林岱樺涉詐助理費辦公室遭搜後，再一起檢調搜索國會案。中華民國憲法增修條文第4條第8項規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用」，非「會期中」則不適用，台北地檢署若要逮、拘高金，第一關就是「會期中」。

立法院職權行使法則規定「立法委員應分別於每年2月1日及9月1日起報到，開議日由各黨團協商決定之。」目前立法院新會期將於2月24日開議，檢方能否逮捕或聲請羈押立委，目前彷若沒有「保護傘」的空窗期，但憲法第68條明定「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。」有法界人士指出，從2月起就是「憲定會期」，雖然大家心知肚明這段期間立委不會開會，但仍在會期中；但也有人認為須以立法院實際開議、得行使職權為判斷基準。

刑事訴訟法第149條規定「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場。」北檢今指揮調查官持法院核發的搜索票搜索高金素梅國會辦公室，因此通知立法院長韓國瑜，不過高金素梅「到案說明」則須是「任意同行」，也就是在人身自由不受拘束下配合檢調。

高金素梅過去給人的印象是「悍將」形象，她配合詢問，也讓外界好奇是否除了涉詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領協會補助款的案件外，還有其他把柄遭檢調掌握？法界人士表示，如果檢方證據充足，要聲請羈押，但憲法增修條文又規定「在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，立院現處於「憲定會期」但「沒有會開」的狀態，如何經立法院同意就是個問題。

法界人士指出，檢調偵辦高金素梅涉及不法案，從法律的反面解釋來看，除了逮捕和拘禁外，對被告搜索、監聽，以及具保、限制出境與出海等相關強制處分還是可以做。