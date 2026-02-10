高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台灣原住民多族群文化交流協會的合作廠商陳姓男子涉詐欺等罪嫌，遭移送北檢複訊。記者邱德祥／攝影
台灣原住民多族群文化交流協會的合作廠商陳姓男子涉詐欺等罪嫌，遭移送北檢複訊。記者邱德祥／攝影

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國安站兵分30路搜索住處及國會辦公室，約談18人到案，其中13人將移送北檢複訊。今晚6時，台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順抵達北檢複訊。

檢調追查，高金素梅創立「台灣原住民多族群文化交流協會」，前議員周陳文彬擔任協會理事長，目前則是協會社工站執行長，高金素梅被控涉嫌與協會人員在2015年至2018年間，共謀向原民會和台電、中油等國營企業申請活動經費補助，再疑似用不實發票浮報預算，詐取補助款，不法金額尚待清查。

今晚台灣原住民多族群文化交流協會合作廠商陳正順，經調查官戒護抵達北檢複訊。媒體詢問為何要幫助協會詐領補助款？陳不發一語進入法警室等候複訊。

台灣原住民多族群文化交流協會的合作廠商陳姓男子涉詐欺等罪嫌，遭移送北檢複訊。記者邱德祥／攝影
台灣原住民多族群文化交流協會的合作廠商陳姓男子涉詐欺等罪嫌，遭移送北檢複訊。記者邱德祥／攝影

北檢 原住民 高金素梅
