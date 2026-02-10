高金素梅涉貪等3案！檢調兵分30路搜索約談18人 縣議員、廠商全在列

快訊

中央社／ 台北10日電
立委高金素梅。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
立委高金素梅。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢今天指揮調查局國安站兵分30路搜索，約談高金素梅等18人，預計晚間送北檢複訊。

檢調獲報，無黨籍立法委員高金素梅、張姓助理等人疑在高金素梅擔任立委期間，利用人頭詐領助理費，另涉嫌於民國104年至107年間，利用台灣原住民多族群文化交流協會辦理公益活動，向政府部門或國營公司等詐領補助款，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書、詐欺等罪。

另外，衛福部於民國111年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自國外輸入個人自用COVID-19檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

檢調查出，高金素梅、張姓助理等人當時為了自中國輸入大批COVID-19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將COVID-19檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。

台北地檢署承辦主任檢察官、檢察官今天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明。

據了解，檢調今天約談的人員中，還包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、台東縣金峰鄉民代表高勤書等人。

調查局國安站晚間預計移送13名被告，除了高金素梅及張姓助理，還包括1名現任助理、7名前任助理或地方服務處人員、台灣原住民多族群文化交流協會社工站執行長即前屏東縣議員周陳文彬，以及承攬協會活動的2家廠商負責人。

高金素梅 COVID-19 議員 貪汙 助理費 國安 檢調
