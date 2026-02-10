指國會辦公室被大規模搜索非小事 徐巧芯轟賴政府：把政治黑手拿開

無黨籍立委高金素梅國會辦公室遭檢調大動作搜索，國民黨立委徐巧芯表示，國會辦公室被大規模搜索不是件小事，不能等閒視之，而是牽涉立法院獨立運作的問題，她相信高金素梅的清白，呼籲賴政府把政治黑手拿開，停止再把檢調當東廠。

檢調今日搜索高金素梅國會辦公室，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，檢調人員稍早搜索完畢，並從辦公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。

徐巧芯稍早發臉書表示「相當震驚，心情也非常沉重」，國會辦公室被大規模搜索不是件小事，也不能等閒視之，這不只是某位立委的問題，而牽涉整個立法院的獨立運作。

徐巧芯指出，檢調在過年前的時機點大規模動作，提出相關人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款等案件，這3案與國安沒問題，卻出動調查局國安站搜索，這是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。

徐巧芯認為，高金素梅這幾年在立法院的表現，大家都有目共睹，除了認真問政，也積極守護原住民權益，在立院也是很照顧她的姊姊，她相信高金素梅的人格操守，在無罪推定的狀況下，絕對相信高金素梅的清白。