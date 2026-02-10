快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

影／高金素梅國會辦公室遭搜索7小時 檢調帶走相關物證

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證。記者季相儒／攝影
直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證。記者季相儒／攝影

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室今日上午遭檢調搜索。台北地檢署指揮調查局，上午出動2輛車、共6名人員前往立法院辦公室執行搜索行動，辦公室外一早即有大批媒體守候，檢調人員面對詢問未發一語，直接進入辦公室展開搜索。

檢調指出，高金素梅涉嫌違反「貪汙治罪條例」，被控詐領立委助理費用。北檢今天上午證實，已指揮調查局搜索高金素梅及相關人員的住居所等處，但相關案情仍在偵辦中，其餘細節暫不便對外說明。

除位於立法院的國會辦公室外，高金素梅位於陽明山的住家也同步遭到搜索。上午9時30分檢調人員搭乘2輛車進入其國會辦公室執行搜索，不少媒體提前守候，針對是否涉及「反滲透法」等偵辦方向，北檢主任檢察官曾揚嶺與調查局國安站主任楊任之均未回應，直接進入辦公室。

搜索行動歷時約7個小時，因時間太久曾揚嶺進出5次辦公室前往廁所。直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證，離開高金素梅的國會辦公室。

直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證。記者季相儒／攝影
直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證。記者季相儒／攝影
上午9時30分檢調人員搭乘2輛車進入其國會辦公室執行搜索，不少媒體提前守候，針對是否涉及「反滲透法」等偵辦方向，北檢主任檢察官曾揚嶺（左）與調查局國安站主任楊任之（右）均未回應，直接進入辦公室。記者季相儒／攝影
上午9時30分檢調人員搭乘2輛車進入其國會辦公室執行搜索，不少媒體提前守候，針對是否涉及「反滲透法」等偵辦方向，北檢主任檢察官曾揚嶺（左）與調查局國安站主任楊任之（右）均未回應，直接進入辦公室。記者季相儒／攝影
直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證，調查局國安站主任楊任之帶隊離開高金素梅的國會辦公室。記者季相儒／攝影
直到下午4時30分左右，檢調人員才帶走相關物證，調查局國安站主任楊任之帶隊離開高金素梅的國會辦公室。記者季相儒／攝影

辦公室 高金素梅 檢調
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／搜索高金素梅國會辦公室7小時 檢調帶走桌電主機及7箱物證

檢調多路搜索...高金素梅案擴及台東、蘭嶼 多人帶回約談

曾任高金素梅助理18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

高金素梅遭約談 蘇一峰驚訝：應該查共諜的國安站來抓助理費？

相關新聞

影／搜索高金素梅國會辦公室7小時 檢調帶走桌電主機及7箱物證

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，...

檢調多路搜索...高金素梅案擴及台東、蘭嶼 多人帶回約談

檢調單位偵辦無黨籍立委高金素梅案件，今天上午多路搜索，台東調查站分別前往台東市、金峰鄉及蘭嶼等地，並帶回多名相關人士到案...

曾任高金素梅助理18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

無黨籍立委高金素梅今天傳出遭檢調搜索，還有3位出身屏東、台東與花蓮縣議員簡智隆一併遭約談，簡智隆過去擔任高金的助理，負責...

影／高金素梅國會辦公室遭搜索7小時 檢調帶走相關物證

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室今日上午遭檢調搜索。台北地檢署指揮調查局，上午出動2輛車、共6名人員前往立法院辦公室執行搜...

高金素梅遭約談 蘇一峰驚訝：應該查共諜的國安站來抓助理費？

無黨籍立委高金素梅遭控人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路搜索，約談高金素梅等18人到案...

檢調搜索立委高金素梅 台東縣議員陳政宗疑遭帶走行蹤不明

北檢與調查局今天對無黨籍山地原住民立委高金素梅的國會辦公室，以及包括台東縣議員陳政宗在內的多名地方議員進行搜索，案件方向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。