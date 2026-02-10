影／高金素梅國會辦公室遭搜索7小時 檢調帶走相關物證

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室今日上午遭檢調搜索。台北地檢署指揮調查局，上午出動2輛車、共6名人員前往立法院辦公室執行搜索行動，辦公室外一早即有大批媒體守候，檢調人員面對詢問未發一語，直接進入辦公室展開搜索。

檢調指出，高金素梅涉嫌違反「貪汙治罪條例」，被控詐領立委助理費用。北檢今天上午證實，已指揮調查局搜索高金素梅及相關人員的住居所等處，但相關案情仍在偵辦中，其餘細節暫不便對外說明。

除位於立法院的國會辦公室外，高金素梅位於陽明山的住家也同步遭到搜索。上午9時30分檢調人員搭乘2輛車進入其國會辦公室執行搜索，不少媒體提前守候，針對是否涉及「反滲透法」等偵辦方向，北檢主任檢察官曾揚嶺與調查局國安站主任楊任之均未回應，直接進入辦公室。