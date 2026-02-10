影／搜索高金素梅國會辦公室7小時 檢調帶走桌電主機及7箱物證

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，檢調人員稍早搜索完畢，並從辦公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。

高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用，今早大約9時30分遭檢調搜索，辦公室外也早已有大批媒體守候，檢調面對詢問不發一語直接進入辦公室，直至下午4時20分，檢調車輛陸續到場，並有相關人員帶著紙箱進入高金素梅辦公室。