聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，在歷經7個小時的搜索後，檢調人員稍早搜索完畢，並從辨公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。記者李成蔭／攝影
無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，檢調人員稍早搜索完畢，並從辦公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。

高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用，今早大約9時30分遭檢調搜索，辦公室外也早已有大批媒體守候，檢調面對詢問不發一語直接進入辦公室，直至下午4時20分，檢調車輛陸續到場，並有相關人員帶著紙箱進入高金素梅辦公室。

記者現場直擊，檢調從早上9時30分左右，直至今天下午4時30分，歷經7個小時搜索，在檢調人員搜索完畢後，陸續從高金素梅辦公室搬出相關物品，總計查扣7大紙箱的物品、2個手提行李箱，以及1台桌上型電腦主機，隨即駕車離去。案情如何發展，還待後續關注。

檢調 辦公室 高金素梅
相關新聞

影／搜索高金素梅國會辦公室7小時 檢調帶走桌電主機及7箱物證

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，...

檢調多路搜索...高金素梅案擴及台東、蘭嶼 多人帶回約談

檢調單位偵辦無黨籍立委高金素梅案件，今天上午多路搜索，台東調查站分別前往台東市、金峰鄉及蘭嶼等地，並帶回多名相關人士到案...

曾任高金素梅助理18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

無黨籍立委高金素梅今天傳出遭檢調搜索，還有3位出身屏東、台東與花蓮縣議員簡智隆一併遭約談，簡智隆過去擔任高金的助理，負責...

影／高金素梅國會辦公室遭搜索7小時 檢調帶走相關物證

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室今日上午遭檢調搜索。台北地檢署指揮調查局，上午出動2輛車、共6名人員前往立法院辦公室執行搜...

高金素梅遭約談 蘇一峰驚訝：應該查共諜的國安站來抓助理費？

無黨籍立委高金素梅遭控人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路搜索，約談高金素梅等18人到案...

檢調搜索立委高金素梅 台東縣議員陳政宗疑遭帶走行蹤不明

北檢與調查局今天對無黨籍山地原住民立委高金素梅的國會辦公室，以及包括台東縣議員陳政宗在內的多名地方議員進行搜索，案件方向...

