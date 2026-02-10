影／搜索高金素梅國會辦公室7小時 檢調帶走桌電主機及7箱物證
無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭檢調大動作搜索，共出動2台車共6人前往，引發各界關注。記者直擊，在歷經7個小時的搜索，檢調人員稍早搜索完畢，並從辦公室帶走7大箱物證、2個手提行李箱、1台桌上型電腦主機。
高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用，今早大約9時30分遭檢調搜索，辦公室外也早已有大批媒體守候，檢調面對詢問不發一語直接進入辦公室，直至下午4時20分，檢調車輛陸續到場，並有相關人員帶著紙箱進入高金素梅辦公室。
記者現場直擊，檢調從早上9時30分左右，直至今天下午4時30分，歷經7個小時搜索，在檢調人員搜索完畢後，陸續從高金素梅辦公室搬出相關物品，總計查扣7大紙箱的物品、2個手提行李箱，以及1台桌上型電腦主機，隨即駕車離去。案情如何發展，還待後續關注。
