檢調多路搜索...高金素梅案擴及台東、蘭嶼 多人帶回約談
檢調單位偵辦無黨籍立委高金素梅案件，今天上午多路搜索，台東調查站分別前往台東市、金峰鄉及蘭嶼等地，並帶回多名相關人士到案說明。
據了解，檢調今天上午前往高金素梅台北的國會辦公室搜索，同步在台東地區動員至少3組人員，分別前往高金素梅前助理、現任台東縣無黨籍縣議員陳政宗位於東市卡大地布的住處，以及金峰鄉民代表會、蘭嶼鄉等地執行搜索。
過程中，檢調人員將縣議員陳政宗、金峰鄉民代表會主席高勤書，及蘭嶼一名相關人士帶回，並陸續送往調查局台東縣調查站偵訊，釐清案情。相關人員是否涉案，仍有待檢調進一步調查。
金峰鄉民代表會人員證實，今天上午確有檢調人員前往代表會搜索，並將主席高勤書帶走，目前暫時無法與其本人取得聯繫，對於案件細節尚不清楚。
截至目前為止，檢調尚未對外說明本案具體偵辦方向與內容，相關搜索與約談行動仍在進行中。後續是否有更多人員到案，或案件是否進一步擴大，仍有待檢調單位統一對外說明。
