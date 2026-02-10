曾任高金素梅助理18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

無黨籍立委高金素梅今天傳出遭檢調搜索，還有3位出身屏東、台東與花蓮縣議員簡智隆一併遭約談，簡智隆過去擔任高金的助理，負責處理花蓮選民服務案件，社群平台也有與高金的合照；因18年前賄選遭判刑，今年將推妻子參選縣議員。

簡智隆為無黨籍，屬於花蓮縣第九選區鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及萬榮鄉山地原住民縣議員選舉區，是第19、20屆議員，4年前尋求連任議員時，被視為高金素梅子弟兵，2090票順利連任；去年國民黨黨主席選舉時，曾在臉書支持羅智強參選黨主席。

簡智隆為萬榮鄉布農族人，父親是布農族、母親是太魯閣族；過去曾當過前縣議員林榮輝助理，在2008年因幫忙賄選，遭法院依違反選罷法，處有期徒刑1年8月、緩刑3年，褫奪公權3年。今年因選罷法修正後不能參選，本屆準備改推妻子參選縣議員。

今天傳出簡智隆被約談，記者撥打簡智隆的手機跟辦公室都無人接聽。地方人士表示，簡智隆問政認真、勤跑部落，個性比較低調，經常到偏鄉、原民地區會勘公共基礎設施，也很關心部落學童教育。去年馬太鞍溪堰塞湖洪災，簡智隆在議會總質詢時，要求縣長徐榛蔚公開對光復鄉民道歉，對於簡智隆被約談，許多鄉親很訝異，猜測只是協助釐清案情，應該不會被判刑。