檢調搜索立委高金素梅 台東縣議員陳政宗疑遭帶走行蹤不明
北檢與調查局今天對無黨籍山地原住民立委高金素梅的國會辦公室，以及包括台東縣議員陳政宗在內的多名地方議員進行搜索，案件方向指向高金素梅涉嫌詐領助理費。對此，陳政宗手機無法接通，訊息也未回覆，服務處人員表示不清楚議員最新動向。
位於台東的陳政宗服務處，現場大門緊鎖，並未對外開放，服務處人員表示不清楚議員最新動向。陳的姊姊表示，弟弟今早約8點多接到通知後便失去聯繫，也不知道去了哪裡，家人仍在等待官方消息，希望是好事。
高金素梅與陳政宗長期互動密切，陳不僅曾當過高的助理，也多次同框公開表示將攜手進入立法院，為原住民族權益發聲。如今兩人雙雙捲入司法調查，案件是否會擴大或向上延伸，仍需檢警後續釐清。
據了解，此次搜索由調查局國安站主導，外界認為如果是一般助理詐領案，不可能由國安站辦理，不排除和高金長期和對岸關係密切有關；且過去許多偏鄉贈車，募集資金疑由對岸出錢，詐領助理費只是煙霧彈。因此外界推測案件可能涉及其他面向，但相關情況仍待檢警進一步確認。
