高金素梅2022年募集陸製快篩試劑 檢調同步約屏東縣議員越秋女等人
無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站搜索住處及國會辦公室，另也追查2022年間涉嫌募集、提供大陸製新冠肺炎「快篩試劑」等防疫物資，給當時服務團隊的無黨籍屏東縣議員越秋女，全案持續調查快篩試劑輸入國內有無違法，追查幕後是否有其他境外勢力。
北檢指出，此案為調查局國安站報請指揮偵辦。據了解，今同步約談無黨籍屏東縣議員越秋女、無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等人。
越秋女在2022年九合一大選期間，登記參選屏東縣議員，當時逢新冠肺炎疫情高峰期間，國人對於快篩試劑有強烈需求。越秋女被控用透過管道取得廈門寶太生物科技有限公司所生產的快篩試劑，行賄選民和地方團體。
判決指出，此案物資是高金素梅募集、提供，越秋女當時擔任高金素梅立委南區服務處的志工，因此發送N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，難以推論發放快篩試劑等物資是出於行賄犯意，屏東地方法院2024年6月判決越秋女無罪。
