快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

高金素梅2022年募集陸製快篩試劑 檢調同步約屏東縣議員越秋女等人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報資料照片
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報資料照片

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站搜索住處及國會辦公室，另也追查2022年間涉嫌募集、提供大陸製新冠肺炎快篩試劑」等防疫物資，給當時服務團隊的無黨籍屏東縣議員越秋女，全案持續調查快篩試劑輸入國內有無違法，追查幕後是否有其他境外勢力。

北檢指出，此案為調查局國安站報請指揮偵辦。據了解，今同步約談無黨籍屏東縣議員越秋女、無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等人。

越秋女在2022年九合一大選期間，登記參選屏東縣議員，當時逢新冠肺炎疫情高峰期間，國人對於快篩試劑有強烈需求。越秋女被控用透過管道取得廈門寶太生物科技有限公司所生產的快篩試劑，行賄選民和地方團體。

判決指出，此案物資是高金素梅募集、提供，越秋女當時擔任高金素梅立委南區服務處的志工，因此發送N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，難以推論發放快篩試劑等物資是出於行賄犯意，屏東地方法院2024年6月判決越秋女無罪。

快篩試劑 屏東縣 議員 新冠肺炎 高金素梅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

疑涉高金素梅助理費案 屏東縣議員越秋女等3人遭約談

高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜籲檢調不要當政治打手

高金素梅涉詐助理費違反醫療器材管理法 檢調搜索30處約談18人到案

北檢指揮調查局國安站進行搜索 高金素梅是否捲國安案件尚待釐清

相關新聞

【重磅快評】賴清德還沒上茶 陳培瑜何故先罵韓國瑜？

總統賴清德擬在新春期間將邀五院院長茶敘，消息由立法院長韓國瑜先披露，接著總統府證實，表示希望茶敘能化解朝野歧見。朝野營造...

檢調搜索立委高金素梅 台東縣議員陳政宗疑遭帶走行蹤不明

北檢與調查局今天對無黨籍山地原住民立委高金素梅的國會辦公室，以及包括台東縣議員陳政宗在內的多名地方議員進行搜索，案件方向...

高金素梅2022年募集陸製快篩試劑 檢調同步約屏東縣議員越秋女等人

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站搜索住處及國會辦公室，另也追查2022年...

影／鄭麗文自述中國人致黨員不滿 王義川:她想當中國人就去當

立委王義川率正國會成員前往民進黨台中市黨部進行參選登記，他在受訪時表示，被問到國民黨主席鄭麗文自述中國人說法令黨員不滿，...

外交部：台灣與立陶宛目前沒有討論更改駐處名稱

外交部發言人蕭光偉今天表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。

李貞秀國籍爭議 黃國昌稱賴清德應給台灣人民妥善解釋

立委高金素梅傳出疑似助理核銷過程有爭議遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，在農曆春節前聽到這樣的消息很震驚，目前很多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。