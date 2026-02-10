疑涉高金素梅助理費案 屏東縣議員越秋女等3人遭約談

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今偵辦發動搜索高金素梅住處與辦公室並帶回訊問，檢調兵分30路，也到高金在屏東縣原鄉的服務據點，帶回縣議員來義鄉無黨籍越秋女、高金素梅屏東服務處主任麥玲鳳，與春日鄉前議員周陳文彬。消息傳開後，原鄉部落族人都感到驚訝。

縣議員來義鄉越秋女、高金素梅屏東主任麥玲鳳，今天一早手機轉語音信箱、LINE均未接。春日鄉議員周陳曉玟電話也都轉語音，聯絡不上。被約談其中一人前縣議員周陳文彬是周陳曉玟的父親。

越秋女的兩個助理電話與LINE也都未接，聯繫不上。越秋女的服務處接電話人則稱，昨晚還有看到議員，今一早沒看到議員出現，也不清楚發生什麼事情。

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路發動搜索，共計約談高金素梅及其張姓助理共18人到案。北檢中午指出，此案還有違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等，全案持續調查釐清中。