高金素梅辦公室遭搜索 韓國瑜籲檢調不要當政治打手

無黨籍立委高金素梅今天住家、立法院辦公室遭檢調搜索，立法院長韓國瑜今天上午受訪表示，台北地檢署來搜索高金委員辦公室，程序上是沒有問題的，他相信高金委員禁得起檢驗，也再次呼籲檢調單位，「在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治打手」。

檢調今天上午搜索高金素梅國會辦公室，立法院上午發出新聞稿指出，今早檢調搜索本院委員研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

韓國瑜上午受訪表示，台北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，台北地檢署檢察長先打電話給立法院秘書長周萬來，然後秘書長打電話給他，接著檢調在立法院的人員陪同下進高金辦公室，程序上是沒有問題。

韓國瑜說，高金素梅20多年在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要涉及原住民所權益，高金委員可以說是一女當關、萬夫莫敵。

韓國瑜強調，他相信高金委員禁得起檢驗，也尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查，必須要公正，如果立法委員的人權都不能被保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。

韓國瑜也再次呼籲檢調，「在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手」，這一點他再次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向努力。