高金素梅涉詐助理費違反醫療器材管理法 檢調搜索30處約談18人到案

無黨籍立委高金素梅被控以人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路發動搜索，共計約談高金素梅及其張姓助理共18人到案。北檢中午指出，此案還有違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等，全案持續調查釐清中。高金素梅已被帶回調查局，將移送北檢複訊。

調查局國安站主要偵辦共諜案件，監控、偵處受中共派遣在台蒐集涉密情報、發展組織等。北檢指出，本案是國安站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人涉嫌涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款。

北檢主任檢察官、檢察官今指揮國安站調查官搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人的住居所等共30處，並通知高金素梅張姓助理及相關人員等共18人到案說明，全案持續調查釐清中。