北檢指揮調查局國安站進行搜索 高金素梅是否捲國安案件尚待釐清
台北地檢署今指揮專辦共諜案件的「調查局國家安全維護工作站」兵分多路搜索高金素梅陽明山住處和國會辦公室，高金素梅被控違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪。為何貪汙助理費案要出動國安站人員？是否捲入國安案件，尚待檢調結束搜索行動後，進一步對外說明。
台北地檢署今上午回應「目前不便回應或說明」據了解，高金素梅涉案罪名為貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，並非反滲透法及國家安全法。
調查局國安站主要偵辦共諜案件，監控、偵處受中共派遣在台蒐集涉密情報、發展組織等。北檢主任檢察官曾揚嶺今率領國安站主任及幹員至立法院搜索貪汙助理費案，引發討論，案情是否另有隱情，尚未對外說明。高金素梅已被帶回調查局，晚間將移送北檢複訊。
