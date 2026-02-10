影／傳涉詐領助理費 檢調搜索高金素梅國會辦公室

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今早遭搜索，檢調出動2台車共6人前往，辦公室外也早已有大批媒體守候，檢調面對詢問不發一語直接進入辦公室，目前仍在搜索中。

高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處搜索，其餘相關內容，北檢目前不便回應或說明。國民黨立委羅智強一早發文轟「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」

高金素梅不只有陽明山的住家遭檢調搜索，國會辦公室也遭搜索。記者於早上9時30分左右，直擊有檢調2台車共6人前往高金素梅的國會辦公室搜索；不少媒體也早早就守候，針對媒體詢問有偵辦方向或是否涉及「反滲透法」，相關人員不發一語直驅辦公室，截至截稿前檢調仍在搜索中。