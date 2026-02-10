聽新聞
高金素梅遭檢搜索 林沛祥：證明有罪前都是清白的
無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今天清晨被檢調索，目前案情尚未明朗。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，在證明有罪前，任何人都是清白的，相信高金的清白。
台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處，目前檢調持續搜索行動，其餘相關內容，北檢目前不便回應或說明。
林沛祥表示，國民黨團相信「無罪推定」，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金素梅的專業與在國會的努力。相信她的清白，期待司法做出公平、公正、公開且不預設立場的判決。
林沛祥表示，對於捕風捉影的報導，就算真實度再高，也是非常不可取。偵查不公開是民主法治國家的基本原則，卻一再看到辦案進度被媒體以獨家報導，這對民主法治、被偵查人的清白都是莫大的傷害。 對這種捕風捉影的報導不予置評，並應予以譴責。重申支持高金素梅。
國民黨立委王鴻薇表示，有關高金素梅被搜索，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何「政治性辦案」，過去甚至有消息外洩，高金不應受到這樣的待遇。
