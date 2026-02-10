聽新聞
高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中
無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處，目前檢調持續搜索行動，其餘相關內容，北檢目前不便回應或說明。
據了解，高金素梅被列為貪汙治罪條例被告，被控涉嫌詐領助理費用，今早6時許，檢調搜索高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索。目前檢調還在其他處所搜索中。對此，台北地檢署今上午初步回應「目前不便回應或說明」。
國民黨立委羅智強今天上午7時許突然在臉書表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？」，接著又錄製影片指出，賴清德不演了，再次出手劍指立院最認真、監督政府最有力的高金素梅，下一個要動誰？他為高金加油也希望大家集氣，不向獨裁的賴清德屈服。
