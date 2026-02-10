高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中

無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處，目前檢調持續搜索行動，其餘相關內容，北檢目前不便回應或說明。

據了解，高金素梅被列為貪汙治罪條例被告，被控涉嫌詐領助理費用，今早6時許，檢調搜索高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索。目前檢調還在其他處所搜索中。對此，台北地檢署今上午初步回應「目前不便回應或說明」。