大選慘敗後...日最大在野黨新黨魁上路 「不排斥自衛隊入憲」

日本政府十三日通知朝野政黨，十八日將召集「特別國會」，會期至七月十七日共一五○天，十八日也將舉行首相指名選舉，兼任自民黨總裁（黨魁）的高市早苗續任首相毫無懸念，首相廿日將發表施政方針演說。

日本政府十三日並宣布，高市預定十六日下午五時（台灣時間當天下午四時）在首相官邸與日銀（日本央行）總裁植田和男會談，就經濟、物價情勢、日圓貶值及升息等金融市場的動向交換意見。

日本時事通信社十三日報導，高市同日在首相官邸和自民黨國會對策委員長梶山弘志會談，對二○二六財年的預算案，她雖尚未放棄在二○二六年三月結束的二○二五財年前獲國會審議通過，但該黨內部大多認為難度很高。

另，在八日日本眾議員大選慘敗的最大在野黨「中道改革聯合」（中道），因共同代表（黨魁）野田佳彥及齊藤鐵夫引咎辭職而於十三日改選代表，由立憲民主黨出身的五十四歲前幹事長小川淳也、五十九歲總務省前總務政務官階猛兩位眾議員對決，並由小川當選。中道此次大選在「單一選區」只當選小川、階猛及野田等寥寥七席。

對修憲議題，小川說，將積極地致力討論，有可能將自衛隊寫入憲法，「我不是對憲法第九條的積極修憲論者，但也不打算對討論是否修憲持否定態度；二戰後八十年來，修憲（在日本）淪為難以冷靜放到檯面上討論的主題」。他並否認將更改黨名，強調中道此次大選在「比例代表」共獲一千多萬張票，絕不願忽視這些選民（的心意）。

小川還說，將致力黨內團結與對外擴大支持；在對高市政府立場上，他主張該監督就監督、該合作就合作。日本共同社十三日報導，在大選慘敗後如何重振黨勢和團結全黨，將成為新黨魁的課題。

十三日由中道「倖存」的黨籍眾議員投票，也無需第二輪決選，結果小川獲廿七票、階猛廿二票。

中道由在野黨立憲民主黨籍及公明黨籍眾議員組成，立、公兩黨的參議員及地方議員則不加入，黨籍仍屬立公兩黨。在大選前倉促成軍的中道慘敗，從選前的一七二席驟減至四十九席。由於是補選，故小川的任期僅至明年三月底。由於特別國會的召集日在即，因此這次黨魁選舉無需推薦人。