高市早苗拚經濟 國防支出是關鍵

日本首相高市早苗大膽解散眾議院提前舉行大選，她帶領的自民黨在四六五個席位中贏得三一六席，現在的問題是高市將如何利用這一優勢，她能否實現日本經濟數十年來一直未能實現的目標：更快的成長？

高市在競選時承諾，她將增加支出，包括對關鍵產業的投資，以促進經濟成長。她誓言減稅，讓民眾有更多消費能力，並表示經濟成長而非儲蓄才是首要任務。市場雖對她如何為這些計畫籌集資金仍存疑慮，但她壓倒性的獲勝優勢似乎讓投資人安心，市場對她勝選的積極反應就證明了這一點。

高市去年十月就任時，政府公債殖利率大幅上漲。由於日本巨額公共債務，這令投資人深感擔憂。高市一直承諾增加支出和降低稅收，但這同時也意味政府需要借貸更多資金。而日本債券市場是全球最大市場之一，即使發生微小變化，也會對全球市場產生連鎖反應，影響借貸成本、投資決策和貨幣走勢。

由於低利率和高政府支出會降低日本對外國投資人的吸引力，從而減少對日圓的需求，導致日圓貶值。而日圓貶值會推高進口成本，尤其是能源和食品，但同時也有利於出口商與價格較低的中國商品競爭。這是一個極其微妙的平衡，如果高市想要實現她承諾的成長，就必須面對這個問題。

高市早苗最大的難題是日本的財政困境。日本政府背負龐大未償債務，必須支付這些債務的利息。長期以來，日本的利率維持極低水平，這得益於當時的低通膨。如今通膨壓力捲土重來，近年來通膨率已超過百分之二。日本央行不得不提高短期利率。但這會大幅增加政府債務的成本。政府可透過借貸來支付利息，但這會進一步推高債務，並引發人們對債務能否償還的擔憂。這種擔憂或許已經開始顯現：日本長期國債的利率已經開始飆升。

這無疑加劇了日本償還現有債務的困難。同時，這也威脅到經濟，進而影響稅收，使問題更加複雜。然而在自民黨大勝後，無論是否修憲，增加國防開支絕對是高市最好的一張牌。

國防開支除了能夠對抗中國之外，還能為日本帶來一些經濟優勢。首先，它為政府提供一個絕佳的藉口，可以逐步取消其他效率較低的刺激性支出，例如對陷入困境企業的紓困。其次，將資金從救助轉向國防將有利於提高生產力，更重要的是，國防開支將有助於重振日本製造業。

最後，國防領域將成為日本吸引外資的絕佳機會，這正是日本經濟中缺少的一環。即使高市面臨一些巨大的挑戰，但也蘊藏著許多機會，這種必要的改變最終或許也能幫助日本脫離經濟停滯的困境。