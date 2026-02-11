10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱 X Japan名曲

在日本政壇以立場堅定、作風強硬著稱的「鐵娘子」高市早苗，私底下竟隱藏著一顆狂野的搖滾心。近日，一段關於她上綜藝節目大開金嗓的往事再度引發網友熱議，她在節目中挑戰傳奇樂團 X Japan 的難度極高神曲《Rusty Nail》，展現出與國會質詢時完全不同的爆發力。

各界精英集結：2016 年元旦的音樂對決

這段令人印象深刻的演出，源自於 2016 年元旦播出的富士電視台大型特別節目 《新春！全明星對抗歌合戰》。從當年的節目單，看出這場特別節目匯集了體育界、藝能界及政界的重量級人物，分為東西兩軍進行對抗。陣容星光熠熠，包括相撲界的橫綱白鵬、職棒界「三冠王」山田哲人、芥川賞作家羽田圭介，以及演歌天后小林幸子與天童芳美。在這一眾大咖中，當時擔任總務大臣的高市早苗，代表政界跨界參戰，成為全場最受矚目的焦點。

徹底燃燒：大臣變身 X Japan 鐵粉

不同於其他政治人物大多選擇溫和的演歌或老歌，高市早苗完全放下大臣的嚴肅形象，換上搖滾風格的勁裝。她選擇了 X Japan 的《Rusty Nail》，隨著節奏全神貫注地嘶吼歌唱。

在該場節目中，她與時任經濟再生大臣甘利明、以及同樣熱愛音樂的林芳正（現任內閣官房長官）一同代表政界出賽。網友紛紛評論：「看著平日嚴肅的大臣在台上高喊搖滾歌詞，這種反差萌真的讓人印象深刻」、「這才是真正的靈魂歌手」。

跨界魅力：搖滾、重機與政壇

這份狂熱並非作秀，而是源自她對搖滾的喜愛。早在神戶大學就讀期間，高市早苗就是一名重金屬樂團的鼓手，甚至曾留過一頭狂野的長捲髮，對 X Japan 隊長 YOSHIKI 的崇拜更是人盡皆知。儘管她的歌聲不如專業歌手，但那全神貫注、甚至有些嘶吼的投入模樣，讓當時的日本國民大呼意外，紛紛稱讚她「太有帥氣了」、「完全沒有政治人物的架子」。

高市早苗的個人愛好一直是日本選民津津樂道的話題。從她的官網照片，可以看到她曾擔任搖滾鼓手，還熱衷於騎乘大排氣量重型機車、修習空手道，這些充滿「力量感」的興趣與她在政壇上的強悍形象相得益彰。

日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。（圖／X平台） 王文玲

高市的很多才多藝在很多場合中展現，在今年1月在與南韓總統李在明結束雙邊會談後，也安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。兩人同台打鼓演奏2首K-pop歌曲，合奏曲目包括全球知名韓團BTS的＜Dynamite＞，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲＜Golden＞。現場由高市主導，並示範教李在明打鼓。，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。