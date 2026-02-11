快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱 X Japan名曲

聯合新聞網／ 綜合報導
圖截自高市早苗官網。
圖截自高市早苗官網

日本政壇以立場堅定、作風強硬著稱的「鐵娘子」高市早苗，私底下竟隱藏著一顆狂野的搖滾心。近日，一段關於她上綜藝節目大開金嗓的往事再度引發網友熱議，她在節目中挑戰傳奇樂團 X Japan 的難度極高神曲《Rusty Nail》，展現出與國會質詢時完全不同的爆發力。

各界精英集結：2016 年元旦的音樂對決

這段令人印象深刻的演出，源自於 2016 年元旦播出的富士電視台大型特別節目 《新春！全明星對抗歌合戰》。從當年的節目單，看出這場特別節目匯集了體育界、藝能界及政界的重量級人物，分為東西兩軍進行對抗。陣容星光熠熠，包括相撲界的橫綱白鵬、職棒界「三冠王」山田哲人、芥川賞作家羽田圭介，以及演歌天后小林幸子與天童芳美。在這一眾大咖中，當時擔任總務大臣的高市早苗，代表政界跨界參戰，成為全場最受矚目的焦點。

徹底燃燒：大臣變身 X Japan 鐵粉

不同於其他政治人物大多選擇溫和的演歌或老歌，高市早苗完全放下大臣的嚴肅形象，換上搖滾風格的勁裝。她選擇了 X Japan 的《Rusty Nail》，隨著節奏全神貫注地嘶吼歌唱。

在該場節目中，她與時任經濟再生大臣甘利明、以及同樣熱愛音樂的林芳正（現任內閣官房長官）一同代表政界出賽。網友紛紛評論：「看著平日嚴肅的大臣在台上高喊搖滾歌詞，這種反差萌真的讓人印象深刻」、「這才是真正的靈魂歌手」。

跨界魅力：搖滾、重機與政壇

這份狂熱並非作秀，而是源自她對搖滾的喜愛。早在神戶大學就讀期間，高市早苗就是一名重金屬樂團的鼓手，甚至曾留過一頭狂野的長捲髮，對 X Japan 隊長 YOSHIKI 的崇拜更是人盡皆知。儘管她的歌聲不如專業歌手，但那全神貫注、甚至有些嘶吼的投入模樣，讓當時的日本國民大呼意外，紛紛稱讚她「太有帥氣了」、「完全沒有政治人物的架子」。

高市早苗的個人愛好一直是日本選民津津樂道的話題。從她的官網照片，可以看到她曾擔任搖滾鼓手，還熱衷於騎乘大排氣量重型機車、修習空手道，這些充滿「力量感」的興趣與她在政壇上的強悍形象相得益彰。

日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。（圖／X平台） 王文玲
日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與南韓總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。（圖／X平台） 王文玲

高市的很多才多藝在很多場合中展現，在今年1月在與南韓總統李在明結束雙邊會談後，也安排一場事先未對外公布的「鼓樂交流」。兩人同台打鼓演奏2首K-pop歌曲，合奏曲目包括全球知名韓團BTS的＜Dynamite＞，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲＜Golden＞。現場由高市主導，並示範教李在明打鼓。，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

10年前影片被挖出！高市早苗上富士電視台 熱唱 X Japan名曲

在日本政壇以立場堅定、作風強硬著稱的「鐵娘子」高市早苗，私底下竟隱藏著一顆狂野的搖滾心。近日，一段關於她上綜藝節目大開金嗓的往事再度引發網友熱議，她在節目中挑戰傳奇樂團 X Japan 的難度極高神曲

高市大勝中日關係必掀波瀾 川普坐收漁利拿下更多籌碼

日本第51屆眾議院改選結果日前揭曉，首相高市早苗領導的自民黨取得突破性大勝，單獨掌握超過316席的絕對安定多數，與修憲盟友共計掌握超過三分之二的席次。這不僅是高市個人的政治勝利，更重要的是，多數民意支持的高市政權，將帶領日本走向「強國防、重安保」路線。這意味未來的中日關係將由「戰略模糊」走向「戰略清晰」；未來兩國將在「修憲防衛」與「經濟安全」兩大議題有更多的交鋒與博弈。

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

日本首相高市早苗率領自民黨在8日投開票的眾議院選舉大勝。華府智庫專家今天指出，選舉結果顯示，中國連月來因日本對台立場而向...

解析2026眾院選：日本政局變化與高市政權長期考驗

這次眾議院改選過後，由於自民黨在眾議院的席次即超過三分之二，因此除了高市首相表態會繼續維持自民黨與日本維新之會的「自維政權」外，原本高市在選前積極拉攏的國民民主黨、以及在年輕選票上與自民黨重疊性超高的參政黨之間，各黨彼此的關係會如何呢？

高市萬萬稅：兩年為期的食品消費稅歸零，會成為日本財政風險嗎？

從日本媒體的出口民調與選後分析來看，儘管外國人政策、外交與安保議題仍受到一定關注，但多數選民在投票時，仍將目光放回最貼近日常生活的內政問題。其中「物價對策」與「消費稅」無疑成為本次選戰的核心爭點之一，甚至進一步延伸至外國遊客免稅制度的去留與改革。

自民黨眾院大勝 共軍軍方首度回應「重走軍國主義邪路」

日本首相高市早苗主張將自衛隊寫入日本憲法，大陸國防部發言人蔣斌昨回應，批評這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。