高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

日本首相高市早苗率領自民黨在8日投開票的眾議院選舉大勝。華府智庫專家今天指出，選舉結果顯示，中國連月來因日本對台立場而向其發動的施壓行動宣告失敗；專家也呼籲，美日應更密切合作，支持台灣抗中脅迫。

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相、自民黨總裁高市早苗領軍下，贏得超過2/3席次，高市預期將續任日本首相。力挺高市的美國總統川普（DonaldTrump）也在選前發文宣布，兩人將於3月19日在白宮會晤。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深研究分析員柏南（Jack Burnham）撰文分析，高市的勝利可能強化自民黨改革日本國防政策的努力，包括提高國防支出和改革國家安全保障戰略。自民黨除了尋求將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2%，還提議放寬武器出口限制、成立國家情報機構等。

另外，柏南指出，日本這場選舉結果也顯示，中國連月來因日本對台立場而向其發動的施壓行動宣告失敗。

華府智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（KenWeinstein）同樣認為，中國先前試圖透過「戰狼外交」來削弱親台的高市，但自民黨勝選對北京造成打擊。

中共對台軍事威脅不斷之際，高市去年11月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並採取多項反制措施。

儘管日本面臨中國各項施壓行動，高市支持率仍持續上升，甚至在這次選舉率領自民黨拿下壓倒性勝利。

柏南認為，美國應利用自民黨勝選作為契機，加速推動更緊密的國防合作及強化區域對中國的嚇阻。五角大廈應推動日本自衛隊進一步在日本建立聯合總部，同時加強飛彈共同生產，並建立船艦和飛機的維修站。

他指出，「華府也應和東京更密切合作，以支持台灣對抗中國脅迫」。這些努力應包括建立區域關鍵資源儲備，例如在危機發生時供應台灣的液化天然氣，並為尋求在中國對台封鎖或禁運期間穿梭該地區的商業航運建立預先規劃的海上走廊。

另一方面，溫斯坦分析，川普在選前為高市背書，顯然非常重視和她的關係，兩人都是國防鷹派且對移民抱持懷疑態度。「美日同盟正處於史上最強健時刻，尤其高市目前在國會擁有足夠支持，以推動日本自衛隊的轉型」。