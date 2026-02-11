快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

中央社／ 華盛頓10日專電
美國總統川普（右）去年10月出訪日本會晤日相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。路透
美國總統川普（右）去年10月出訪日本會晤日相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。路透

日本首相高市早苗率領自民黨在8日投開票的眾議院選舉大勝。華府智庫專家今天指出，選舉結果顯示，中國連月來因日本對台立場而向其發動的施壓行動宣告失敗；專家也呼籲，美日應更密切合作，支持台灣抗中脅迫。

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相、自民黨總裁高市早苗領軍下，贏得超過2/3席次，高市預期將續任日本首相。力挺高市的美國總統川普（DonaldTrump）也在選前發文宣布，兩人將於3月19日在白宮會晤。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深研究分析員柏南（Jack Burnham）撰文分析，高市的勝利可能強化自民黨改革日本國防政策的努力，包括提高國防支出和改革國家安全保障戰略。自民黨除了尋求將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2%，還提議放寬武器出口限制、成立國家情報機構等。

另外，柏南指出，日本這場選舉結果也顯示，中國連月來因日本對台立場而向其發動的施壓行動宣告失敗。

華府智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（KenWeinstein）同樣認為，中國先前試圖透過「戰狼外交」來削弱親台的高市，但自民黨勝選對北京造成打擊。

中共對台軍事威脅不斷之際，高市去年11月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並採取多項反制措施。

儘管日本面臨中國各項施壓行動，高市支持率仍持續上升，甚至在這次選舉率領自民黨拿下壓倒性勝利。

柏南認為，美國應利用自民黨勝選作為契機，加速推動更緊密的國防合作及強化區域對中國的嚇阻。五角大廈應推動日本自衛隊進一步在日本建立聯合總部，同時加強飛彈共同生產，並建立船艦和飛機的維修站。

他指出，「華府也應和東京更密切合作，以支持台灣對抗中國脅迫」。這些努力應包括建立區域關鍵資源儲備，例如在危機發生時供應台灣的液化天然氣，並為尋求在中國對台封鎖或禁運期間穿梭該地區的商業航運建立預先規劃的海上走廊。

另一方面，溫斯坦分析，川普在選前為高市背書，顯然非常重視和她的關係，兩人都是國防鷹派且對移民抱持懷疑態度。「美日同盟正處於史上最強健時刻，尤其高市目前在國會擁有足夠支持，以推動日本自衛隊的轉型」。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市大勝將挑戰修憲 學者：強化日本區域軍事角色

高市甫獲眾院選舉大勝…陸海警今闖釣魚台領海 稱依法維權巡航

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

相關新聞

解析2026眾院選：日本政局變化與高市政權長期考驗

這次眾議院改選過後，由於自民黨在眾議院的席次即超過三分之二，因此除了高市首相表態會繼續維持自民黨與日本維新之會的「自維政權」外，原本高市在選前積極拉攏的國民民主黨、以及在年輕選票上與自民黨重疊性超高的參政黨之間，各黨彼此的關係會如何呢？

高市萬萬稅：兩年為期的食品消費稅歸零，會成為日本財政風險嗎？

從日本媒體的出口民調與選後分析來看，儘管外國人政策、外交與安保議題仍受到一定關注，但多數選民在投票時，仍將目光放回最貼近日常生活的內政問題。其中「物價對策」與「消費稅」無疑成為本次選戰的核心爭點之一，甚至進一步延伸至外國遊客免稅制度的去留與改革。

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

日本首相高市早苗率領自民黨在8日投開票的眾議院選舉大勝。華府智庫專家今天指出，選舉結果顯示，中國連月來因日本對台立場而向...

自民黨眾院大勝 共軍軍方首度回應「重走軍國主義邪路」

日本首相高市早苗主張將自衛隊寫入日本憲法，大陸國防部發言人蔣斌昨回應，批評這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日...

挾大勝之勢拚修憲 日媒：高市早苗若提案 有望成功

日本首相高市早苗率領自民黨在八日眾議院選舉贏得絕對多數席次，可在眾院通過修憲動議，她九日也表明將挑戰修改憲法。日媒報導，...

高市大勝將挑戰修憲 學者：強化日本區域軍事角色

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉大勝，昨天提及將挑戰修改憲法。學者徐浤馨今天表示，日本是經濟大國，但在國際社會扮演...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。