自民黨眾院大勝 共軍軍方首度回應「重走軍國主義邪路」

日本首相高市早苗主張將自衛隊寫入日本憲法，大陸國防部發言人蔣斌昨回應，批評這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日本右翼勢力正從軍事、輿論、法律等多方面，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制。

這是高市在日本眾議院大選取得壓倒性勝利後，大陸軍方首度回應高市相關議題。

央視報導，蔣斌表示，長期以來，日本政府以所謂「解釋」憲法的伎倆不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以「防禦」為藉口大力發展進攻性武器裝備，為日本「再軍事化」披上虛偽的「法治」外衣。

蔣斌說，如今日方又「明目張膽」謀求將自衛隊寫入憲法，這不是完善法律，而是掏空「和平憲法」根基；不是為自衛隊「正名」，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂「正常國家」，而是妄圖重走軍國主義邪路。跡象表明，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

針對高市九日談及對中外交，稱對於與中方進行各種對話「持開放態度」。大陸外交部發言人林劍昨回應，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受」。他又稱，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，「就是撤回高市早苗錯誤涉台言論」，以實際行動展現對話誠意。

央視報導，大陸海警十日在釣魚台「領海內」巡航，並指這是中方依法開展的維權巡航活動。