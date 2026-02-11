挾大勝之勢拚修憲 日媒：高市早苗若提案 有望成功

日本首相高市早苗率領自民黨在八日眾議院選舉贏得絕對多數席次，可在眾院通過修憲動議，她九日也表明將挑戰修改憲法。日媒報導，現階段高市若提修憲案，在執政聯盟未過半的參院也有望成功闖關，自民黨也可能明年參院選後再提修憲。

讀賣新聞等日媒報導，日本修憲程序是各黨向國會提交草案，由眾議院與參議院的憲法審議會審查。修憲案須分別在參眾兩院由全體議員三分之二以上通過，再交付公民投票。公投贊成票超過有效投票總數二分之一即可修憲。

自民黨如今單獨在眾院掌握逾三分之二議席，修憲案在眾院過關不成問題，但在二四七席的參議院，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟加起來只有一百廿席，不及三分之二門檻的一六五席。

不過，若從支持修憲的勢力來看，執政聯盟再加上國民民主黨、參政黨與日本保守黨三黨，合計達一六二席。若能爭取幾名無黨籍議員支持，就有可能在參院達到三分之二門檻。

高市九日在黨中央召開記者會時提到修憲，表示「憲法說明國家的理想樣貌。我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰」。

她說，「將堅持不懈努力，盡早營造環境，使表決修憲案的公投得以進行」。

自民黨二○二四年眾院選舉大敗淪為少數執政時，憲法審查會會長由在野黨立憲民主黨枝野幸男擔任。當時討論著重限制內閣行使眾院解散權等議題，並非自民黨重視的方向。此外，自民黨主張將自衛隊寫入憲法，以及在緊急狀況時延長國會議員任期的緊急事態條款，也未被列為優先議題。

過去，前日相安倍晉三政府曾把修憲列為重要課題。二○一六年參院選舉後，支持修憲勢力在兩院皆超過三分之二。安倍於二○一七年提出將自衛隊明文化，並稱目標在二○二○年施行新憲法。

自民黨在二○一八年三月公布修憲草案，四大重點為自衛隊明文化、緊急事態應對、消除選區合併與強化地方自治體、充實教育。然而，當時因為森友學園、加計學園等涉及自民黨的弊案爭議，在野黨拒絕審議，憲法審查會難以召開。當時與自民黨組成聯合政府的公明黨也主張應維持憲法第九條的「專守防衛」，態度審慎。

報導說，修憲仍面臨諸多課題，優先議題尚未完全聚焦。高市政府內部也有看法認為，正式提出修憲動議的時機可能落在二○二七年參院選舉之後。

時事通訊社報導，高市二日在競選演說首次表態希望修憲後，社群媒體上討論貼文暴增。提及修憲的貼文數量，從一月廿七日眾院選戰正式開跑當天約一點六萬則，在二月七日選前一天增加到約十八點二萬則，激增十倍以上。