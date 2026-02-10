高市大勝將挑戰修憲 學者：強化日本區域軍事角色

快訊

中央社／ 台北10日電
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉大勝，昨天提及將挑戰修改憲法。學者徐浤馨今天表示，日本是經濟大國，但在國際社會扮演的政軍角色並不相符，當中國崛起使美國在印太地區需要強而有力的同盟，日本的軍事角色需要凸顯。

台灣教授協會等單位下午在濟南教會舉辦「日本眾議院大選後對東亞局勢的影響」公共論壇，邀請印太戰略智庫執行長矢板明夫主講，由淡江大學政經學系副教授徐浤馨與談。

日本眾議院選舉8日完成開票，針對日本自民黨在首相、黨總裁高市早苗領軍下，拿下歷史性大勝的原因，矢板明夫分析為3大因素，分別為安心感、方向感與實幹精神。

矢板指出，日本面臨高物價，高市上任後廢除石油附加稅、調高所得稅門檻以及提出暫停食品稅的構想，給予民眾安心感，而日本自1980年代泡沫經濟後，國家失去方向，高市這次提出明確的政策口號，就是富國強兵路線，給予民眾清晰的方向感，而高市自去年10月就任首相後，實幹精神也獲選民認同。

徐浤馨說明，高市明確提出日本未來要修憲，而修憲只是手段，重點是讓日本回復到正常國家的位階，日本現在的憲法是二戰後由盟軍最高司令官總司令部（GHQ）所主導，也被戲稱為「麥克阿瑟憲法」，日本國憲法第9條明定放棄以國權發動戰爭，以及不保持陸海空軍，使自衛隊不在日本國憲法內，使日本成為經濟大國，但在國際社會扮演的政治和軍事角色並不相符。

針對日本修憲的原因，徐浤馨指出，中國崛起挑戰美國霸權，美國的國力下滑，需要在印太地區有強而有力的同盟，日本的軍事角色需要凸顯，而日本社會也看清當今的局勢，所以中國再如何威脅、連哄帶騙，都對日本社會產生不了作用，所以讓高市所率領的自民黨在眾議院選舉大勝。

至於日本修憲將導致軍國主義復辟，矢板表示，這個論述就是中國共產黨現在打壓日本的說法，日本二戰戰敗後遵守國際規則，成為國際間誇獎的優等生，當今天全世界面臨中國威脅，日本恢復軍備變成台灣的幫手，成為支持國際社會、捍衛民主與和平的健康力量，宣傳日本軍國主義復辟的語言，就是中國的大外宣。

與高市同樣畢業於松下政經塾的矢板表示，就他個人對高市的認識，高市是和平主義者，當今的日本也不會對外發動戰爭，現在日本要「解鎖」的是，當中國打台灣，美國參戰時，日本能不能給予後方支援的問題，擔心軍國主義復活是杞人憂天。

日本 自民黨 高市早苗
