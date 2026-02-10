高市內閣將改組？ 日本維新會代表：高市正式邀請入閣

日本時報10日報導，日本維新會代表吉村洋文當天說，首相高市早苗已請求在日後進行內閣改組時，應有維新會的成員加入內閣，他對此表示贊同。

自、維兩黨去年簽署聯合執政協議時，維新會以不派議員出任閣員的方式與自民黨合作，即「閣外協力」方式，僅由維新會國會對策委員長遠藤敬擔任首相輔佐官。

吉村10日下午說，他此前與高市對話時，高市正式請求維新會的成員，在下一次內閣改組時入閣，「作為回應，我相信在8日選舉結果出爐後，我應在聯合政府內擔任油門的角色。從這方面看，我認為應有維新會成員加入聯合內閣，我也向高市這麼說」。

日本時報說，暫不清楚維新會成員將獲分配何項內閣職務，或內閣改組何時會進行。

高市8日曾在選後說，對外界關注是否進行內閣改組，目前內閣成立僅3個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮人事調整。