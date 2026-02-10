高市早苗將續任首相 日本維新會擬應邀入閣

日本自民黨的執政聯盟夥伴日本維新會代表吉村洋文，今天下午受訪時表示已直接接獲日相高市早苗要維新會派人加入內閣（閣內合作）的請求，而維新會計劃應邀派人出任閣員。

自民黨在8日投開票的眾議院選舉獲得壓倒性勝利後，身兼自民黨總裁的高市，接著在昨天召開選後首場執政聯盟黨魁會談。

朝日放送電視台（ABC）報導，吉村今天下午在大阪受訪時表示，昨晚接到高市來電，而高市說「下次內閣改組時，務必希望（維新會）入閣」，而吉村向她表示「應該加入聯合內閣」。

吉村也說明，尚未決定是哪個內閣職位。

高市已表示計劃不會更換目前的內閣陣容，因此報導推測，維新會入閣的時間可能是下次內閣改組。

身兼大阪府知事的吉村提到閣內合作時主張，「經過這次選舉，希望推動成為聯合政府前進的責任，以及負起（聯合執政的）責任，以推動相關作業」。

維新會目前以不派人入閣的方式（閣外合作）與自民黨聯合執政，不過高市昨天在記者會呼籲維新會派人入閣。

日媒報導，日本政府已經決定在本月18日召開特別國會，高市預計在召集日的首相指名選舉續任。