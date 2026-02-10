高市早苗將續任首相 日本維新會擬應邀入閣

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本自民黨的執政聯盟夥伴日本維新會代表吉村洋文，今天下午受訪時表示已直接接獲日相高市早苗要維新會派人加入內閣（閣內合作）的請求，而維新會計劃應邀派人出任閣員。

自民黨在8日投開票的眾議院選舉獲得壓倒性勝利後，身兼自民黨總裁的高市，接著在昨天召開選後首場執政聯盟黨魁會談。

朝日放送電視台（ABC）報導，吉村今天下午在大阪受訪時表示，昨晚接到高市來電，而高市說「下次內閣改組時，務必希望（維新會）入閣」，而吉村向她表示「應該加入聯合內閣」。

吉村也說明，尚未決定是哪個內閣職位。

高市已表示計劃不會更換目前的內閣陣容，因此報導推測，維新會入閣的時間可能是下次內閣改組。

身兼大阪府知事的吉村提到閣內合作時主張，「經過這次選舉，希望推動成為聯合政府前進的責任，以及負起（聯合執政的）責任，以推動相關作業」。

維新會目前以不派人入閣的方式（閣外合作）與自民黨聯合執政，不過高市昨天在記者會呼籲維新會派人入閣。

日媒報導，日本政府已經決定在本月18日召開特別國會，高市預計在召集日的首相指名選舉續任。

日本 自民黨 高市早苗
相關新聞

高市早苗社媒熱度轉化成選票 成歷史性勝選關鍵助力

日本眾議院選舉8日完成開票，自民黨在首相、黨總裁高市早苗領軍下，拿下歷史性大勝。日媒分析，多項數據顯示，高市早苗在社群媒...

日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

日本時報和時事通訊社10日報導，日本眾議院8日大選競選活動的最後幾天，社群媒體上出現大量關於修憲和國家安全的討論。首相高...

高市大勝後…陸軍方首表態！陸國防部批自衛隊入憲：妄圖重走軍國主義邪路

日本首相高市早苗主張將自衛隊寫入日本憲法，大陸國防部發言人蔣斌10日批評，這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日...

高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

日本首相高市早苗8日受訪被問及未來是否參拜靖國神社時回應，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表...

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

甫贏得眾議院勝選的日本首相高市早苗9日表示，她計畫下月訪問美國，與美國總統川普深入討論全球議題，並以日美同盟為軸心，加強...

表面力挺私下暴怒？傳川普不滿日本拖延5500億美元投資

日本自民黨在眾議院選舉大勝，川普總統發文道賀，日相高市早苗也回應致謝，乍看一片祥和。然而，日本經濟新聞9日報導，川普表面...

