日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

日本時報和時事通訊社10日報導，日本眾議院8日大選競選活動的最後幾天，社群媒體上出現大量關於修憲和國家安全的討論。首相高市早苗月2日在競選演說首次直接提及修憲問題、表態希望著手修憲後，對此表達支持的貼文翌日迅速傳播。

時事通訊社利用社群媒體分析工具Brandwatch，收集1月27日至2月7日期間，社群媒體X上約1783萬則提及各政黨的貼文，轉發的貼文也包括在內，並從中找出包含政策相關關鍵字的貼文，例如「消費稅」、「政治獻金」、「憲法」和「國家安全」等。

結果顯示在競選初期，貼文主要關注自民黨的餐券回扣醜聞等政治獻金以及消費稅議題。但在1月底，媒體報導指出自民黨和日本維新會的執政聯盟占優勢後，提及修憲和安全問題的貼文數量激增，這包括日本的防衛能力和安保3文件等，超過先前的議題。

時事通訊社說，由於當時媒體民調預測執政聯盟將大勝，人們對高市能推進其外交和安全議程的預期提高，網路上對這些政策支持與反對的爭論也愈演愈烈。

提及修憲的貼文數量，從1月27日眾院選戰正式開跑當天的約1.6萬則，在2月7日選前一天增加到約18.2萬則，激增10倍以上。支持修憲的貼文內容包括，「讓我們修改憲法，成為『正常國家』」等。貼文提及安全政策的次數也攀升，截至選戰結束時達到約13.2萬次，幾乎是競選開始時的5倍。

高市2日表達希望修改憲法，表明將自衛隊寫入憲法條文的意願。自民黨8日在眾院大選拿下3分之2席次的修憲門檻後，高市9日召開記者會時也提到修憲，表示「我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰」。