快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本首相高市早苗10日進入東京首相官邸。法新社
日本首相高市早苗10日進入東京首相官邸。法新社

日本時報和時事通訊社10日報導，日本眾議院8日大選競選活動的最後幾天，社群媒體上出現大量關於修憲和國家安全的討論。首相高市早苗月2日在競選演說首次直接提及修憲問題、表態希望著手修憲後，對此表達支持的貼文翌日迅速傳播。

時事通訊社利用社群媒體分析工具Brandwatch，收集1月27日至2月7日期間，社群媒體X上約1783萬則提及各政黨的貼文，轉發的貼文也包括在內，並從中找出包含政策相關關鍵字的貼文，例如「消費稅」、「政治獻金」、「憲法」和「國家安全」等。

結果顯示在競選初期，貼文主要關注自民黨的餐券回扣醜聞等政治獻金以及消費稅議題。但在1月底，媒體報導指出自民黨和日本維新會的執政聯盟占優勢後，提及修憲和安全問題的貼文數量激增，這包括日本的防衛能力和安保3文件等，超過先前的議題。

時事通訊社說，由於當時媒體民調預測執政聯盟將大勝，人們對高市能推進其外交和安全議程的預期提高，網路上對這些政策支持與反對的爭論也愈演愈烈。

提及修憲的貼文數量，從1月27日眾院選戰正式開跑當天的約1.6萬則，在2月7日選前一天增加到約18.2萬則，激增10倍以上。支持修憲的貼文內容包括，「讓我們修改憲法，成為『正常國家』」等。貼文提及安全政策的次數也攀升，截至選戰結束時達到約13.2萬次，幾乎是競選開始時的5倍。

高市2日表達希望修改憲法，表明將自衛隊寫入憲法條文的意願。自民黨8日在眾院大選拿下3分之2席次的修憲門檻後，高市9日召開記者會時也提到修憲，表示「我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰」。

日本 自民黨 高市早苗 修憲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市大勝後…陸軍方首表態！陸國防部批自衛隊入憲：妄圖重走軍國主義邪路

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

日本自民黨大勝「拚修憲」參院未過半添阻力

日相高市早苗率自民黨大勝後 表明將挑戰修憲

相關新聞

高市早苗社媒熱度轉化成選票 成歷史性勝選關鍵助力

日本眾議院選舉8日完成開票，自民黨在首相、黨總裁高市早苗領軍下，拿下歷史性大勝。日媒分析，多項數據顯示，高市早苗在社群媒...

日媒：高市早苗表態推修憲後 社媒提及修憲貼文暴增逾10倍

日本時報和時事通訊社10日報導，日本眾議院8日大選競選活動的最後幾天，社群媒體上出現大量關於修憲和國家安全的討論。首相高...

高市大勝後…陸軍方首表態！陸國防部批自衛隊入憲：妄圖重走軍國主義邪路

日本首相高市早苗主張將自衛隊寫入日本憲法，大陸國防部發言人蔣斌10日批評，這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日...

高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

日本首相高市早苗8日受訪被問及未來是否參拜靖國神社時回應，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表...

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

甫贏得眾議院勝選的日本首相高市早苗9日表示，她計畫下月訪問美國，與美國總統川普深入討論全球議題，並以日美同盟為軸心，加強...

表面力挺私下暴怒？傳川普不滿日本拖延5500億美元投資

日本自民黨在眾議院選舉大勝，川普總統發文道賀，日相高市早苗也回應致謝，乍看一片祥和。然而，日本經濟新聞9日報導，川普表面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。