日相高市早苗率自民黨大勝後 表明將挑戰修憲

日本首相高市早苗率領自民黨在本月8日投開票的眾議院選舉贏得316席，超過總議席465席的2/3，達到眾院能提出修憲動議的門檻。她昨天召開記者會時表明，將挑戰修改憲法。

「日本經濟新聞」與「讀賣新聞」報導，日本修憲的程序是各黨向國會提交草案，接著由眾議院與參議院的憲法審議會審查。眾參兩院全體議員2/3以上贊成通過的話，再交付公民投票。公投贊成票超過有效投票總數1/2，即可修憲。

儘管這次選後，自民黨單獨在眾院達2/3議席門檻，但是在247席的參議院，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟不及2/3門檻的165席。若從容許修憲的勢力來看，執政聯盟再加上國民民主黨、參政黨與日本保守黨3黨，按會派計算合計為162席。若能獲得無黨籍議員等支持，則有可能在眾參兩院都達到2/3門檻。

身兼自民黨總裁（黨主席）的高市昨天在黨中央召開記者會時也提到修憲，表示「憲法說明國家的理想樣貌。我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰。」

她也說，「將堅持不懈努力，盡可能儘早營造環境，使表決修憲的國民投票得以進行。」

自民黨2024年眾院選舉大敗、淪為少數執政黨時，憲法審查會會長由在野黨立憲民主黨的枝野幸男擔任。當時討論著重明確化臨時國會召集期限、限制內閣行使眾院解散權等議題，並非是自民黨重視的方向。

此外，自民黨主張將自衛隊寫入憲法，以及在緊急狀況發生時延長國會議員任期的緊急事態條款，也未被列為優先議題。

過去，前日相安倍晉三政府也把修憲列為重要課題。2016年參院選舉後，支持修憲勢力在兩院皆超過2/3。安倍於2017年提出將自衛隊明文化，並表示目標在2020年施行新憲法。

自民黨在2018年3月的黨大會公布修憲草案，4大重點為：自衛隊明文化（明記自衛隊）、緊急事態應對、消除選區合併與強化地方自治體、充實教育。

然而當時因為森友學園與加計學園等爭議，在野黨拒絕審議，憲法審查會難以召開。當時與自民黨組成聯合政府的公明黨也主張應維持憲法第9條的「專守防衛」，態度審慎。

報導分析，修憲仍面臨諸多課題，優先議題尚未完全聚焦。高市政府內部也有看法認為，正式提出修憲動議的時機可能落在2027年參院選舉之後。

在野黨對「高市一強」態勢提高警戒。中道改革聯合共同代表野田佳彥表示，「執政黨已形成過於龐大的集團，因此提出另一種思考方向的角色變得更重要。」

目前與自民黨聯合執政的日本維新會，也加深在野黨憂慮。維新會主張刪除規定「不保有戰力」的憲法第9條第2項，並主張全面承認行使集體自衛權，比自民黨更強硬。

另外，如何營造公投環境也待討論。日本國民投票法規定，投票日的前兩週限制電視與廣播播放與修憲相關的廣告，但隨著網路廣告普及，如何規範仍是持續討論的課題。