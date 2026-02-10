日相高市早苗率自民黨大勝後 表明將挑戰修憲

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本首相高市早苗率領自民黨在本月8日投開票的眾議院選舉贏得316席，超過總議席465席的2/3，達到眾院能提出修憲動議的門檻。她昨天召開記者會時表明，將挑戰修改憲法。

「日本經濟新聞」與「讀賣新聞」報導，日本修憲的程序是各黨向國會提交草案，接著由眾議院與參議院的憲法審議會審查。眾參兩院全體議員2/3以上贊成通過的話，再交付公民投票。公投贊成票超過有效投票總數1/2，即可修憲。

儘管這次選後，自民黨單獨在眾院達2/3議席門檻，但是在247席的參議院，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟不及2/3門檻的165席。若從容許修憲的勢力來看，執政聯盟再加上國民民主黨、參政黨與日本保守黨3黨，按會派計算合計為162席。若能獲得無黨籍議員等支持，則有可能在眾參兩院都達到2/3門檻。

身兼自民黨總裁（黨主席）的高市昨天在黨中央召開記者會時也提到修憲，表示「憲法說明國家的理想樣貌。我們將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰。」

她也說，「將堅持不懈努力，盡可能儘早營造環境，使表決修憲的國民投票得以進行。」

自民黨2024年眾院選舉大敗、淪為少數執政黨時，憲法審查會會長由在野黨立憲民主黨的枝野幸男擔任。當時討論著重明確化臨時國會召集期限、限制內閣行使眾院解散權等議題，並非是自民黨重視的方向。

此外，自民黨主張將自衛隊寫入憲法，以及在緊急狀況發生時延長國會議員任期的緊急事態條款，也未被列為優先議題。

過去，前日相安倍晉三政府也把修憲列為重要課題。2016年參院選舉後，支持修憲勢力在兩院皆超過2/3。安倍於2017年提出將自衛隊明文化，並表示目標在2020年施行新憲法。

自民黨在2018年3月的黨大會公布修憲草案，4大重點為：自衛隊明文化（明記自衛隊）、緊急事態應對、消除選區合併與強化地方自治體、充實教育。

然而當時因為森友學園與加計學園等爭議，在野黨拒絕審議，憲法審查會難以召開。當時與自民黨組成聯合政府的公明黨也主張應維持憲法第9條的「專守防衛」，態度審慎。

報導分析，修憲仍面臨諸多課題，優先議題尚未完全聚焦。高市政府內部也有看法認為，正式提出修憲動議的時機可能落在2027年參院選舉之後。

在野黨對「高市一強」態勢提高警戒。中道改革聯合共同代表野田佳彥表示，「執政黨已形成過於龐大的集團，因此提出另一種思考方向的角色變得更重要。」

目前與自民黨聯合執政的日本維新會，也加深在野黨憂慮。維新會主張刪除規定「不保有戰力」的憲法第9條第2項，並主張全面承認行使集體自衛權，比自民黨更強硬。

另外，如何營造公投環境也待討論。日本國民投票法規定，投票日的前兩週限制電視與廣播播放與修憲相關的廣告，但隨著網路廣告普及，如何規範仍是持續討論的課題。

日本 自民黨 高市早苗
深度解析2026日本眾院選：高市早苗史詩級勝利與美中台關係

日本第51回眾議院選舉在大雪日中落幕，高市早苗首相帶領下的自民黨獲得歷史性的大勝，單獨拿下超過眾議院3分之2席次的316席，連立的日本維新之會也獲得比預期多一點的36席，執政聯盟合計拿下352席，占眾議院席次的7成5。

日本自民黨大勝「拚修憲」參院未過半添阻力

日本自民黨在465席眾議院中贏得316席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞...

日本決定2月18日召集國會 第2次高市內閣將啟動

日媒報導，日本政府已經決定在本月18日召開特別國會，並已告知自民黨此事。日本首相高市早苗預計在召集日舉行的首相指名選舉連...

「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

日本國會議員改選，日本首相兼自民黨總裁高市早苗拿下歷史性大勝，補教名師呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，高市早...

【重磅快評】高市啟動核電力推日本不死鳥重生

昨天是日本關鍵的一天，形式上是高市早苗勝選上任成為日本首位女首相，但高市任職隨選舉勝負起落，談不上對大和民族的精神意義；...

日本眾院選自民黨獲壓倒性勝利，在野陣營為何全面潰敗？

日本眾議院選舉在2月8日深夜開票結果全部底定，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄，高市早苗政權刷新了日本政治史的紀錄。相對於自民與維新的大勝，在野陣營則是前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革聯盟」（中道改革連合），最終只有49席當選、超乎原先預期的敗北，也使得野田佳彥、齊藤鐵夫兩位黨代表宣告請辭謝罪。

