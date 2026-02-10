快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本國會議員改選，日本首相兼自民黨總裁高市早苗拿下歷史性大勝，補教名師呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，高市早苗不簡單，不只贏了，還帶著自民黨在眾議院攻下了超過3分之2的席次。這代表什麼？這代表在未來的日本，高市早苗拿講話不只是大聲，是根本沒人敢插嘴，「令和的織田信長」。

呂捷表示，日本戰國時代有個狂人叫織田信長，在「桶狹間之戰」以少勝多，靠的就是精準的判斷和對時局的豪賭。高市早苗這次也是在玩一場「政治豪賭」。 去年剛上台時，國會裡反對派雜音一堆，預算審不動、法案推不了。換作是普通人，可能就縮在那裡等下台；但高市首相有夠悍，直接學當年安倍晉三的招式，「解散眾議院，老娘直接跟選民要授權」。

結果這一戰，高市早苗不只守住了本盤，還把在野黨打成「喪家犬」。呂捷表示，這就像當年的織田信長在長篠之戰，三段擊火繩槍一排開，管你什麼武田騎兵隊，統統打成篩子。

為什麼「3分之2」這麼恐怖？呂捷表示，在民主國家，過半是「執政」，但拿到「3分之2」叫「通殺」。日本憲法有個門檻，只要眾議院有3分之2的人點頭，就算參議院在那邊鬧脾氣，眾議院還是可以強行通過法案。

他說，高市早苗現在手握這把草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。 這可是日本和平憲法實施80年來都沒人敢動的深水區。高市早苗想讓日本重新變成一個「正常國家」。

「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」呂捷表示，高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣、甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈。接下來這齣「令和維新」會怎麼演？繼續看下去。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意 這國家基本完蛋了

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

相關新聞

日本眾院選自民黨獲壓倒性勝利，在野陣營為何全面潰敗？

日本眾議院選舉在2月8日深夜開票結果全部底定，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄，高市早苗政權刷新了日本政治史的紀錄。相對於自民與維新的大勝，在野陣營則是前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革聯盟」（中道改革連合），最終只有49席當選、超乎原先預期的敗北，也使得野田佳彥、齊藤鐵夫兩位黨代表宣告請辭謝罪。

「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

日本國會議員改選，日本首相兼自民黨總裁高市早苗拿下歷史性大勝，補教名師呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，高市早...

【重磅快評】高市啟動核電力推日本不死鳥重生

昨天是日本關鍵的一天，形式上是高市早苗勝選上任成為日本首位女首相，但高市任職隨選舉勝負起落，談不上對大和民族的精神意義；...

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

日本首相兼自民黨總裁高市早苗享有高人氣，8日眾院選舉拿下歷史性大勝，她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會。日裔台籍的印太...

【總編開箱】「高市一強」證明選民挺有膽識的政治領袖

日本自民黨在眾院選舉狂勝，日本政壇出現「高市一強」的論述，表面看是場選舉的壓倒性勝利，實質卻是日本政治博弈方法論的翻盤。當一位長期被貼上「邊緣」「極右」標籤、缺乏派閥奧援的政治人物，能在短時間內整合黨派權力、壓制醜聞陰影、翻轉經濟敘事，這不只是高市個人魅力問題，而是高市領導風格與日本政治結構的重新排列。

自民黨橫掃316席！圖解近年日眾院選舉 高市大勝影響哪些事

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在3月訪美會川普推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。