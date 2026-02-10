【重磅快評】高市啟動核電力推日本不死鳥重生

快訊

聯合報／ 主筆室
日本昨天重啟全球最大的柏崎刈羽6號核電機組。圖為位於柏崎刈羽核能發電廠外觀。路透
昨天是日本關鍵的一天，形式上是高市早苗勝選上任成為日本首位女首相，但高市任職隨選舉勝負起落，談不上對大和民族的精神意義；要談實質意義，應推重啟日本最大、也是全球最大的柏崎刈羽6號核電機組。這機組自311大地震日本決定全境關閉核電廠迄今首次企圖重啟運轉的機組還一波三折，9日終於排定的二度重啟，原因是首次重啟上月21日實施，但重啟時意外警鈴大作，廠方立即中止重啟計畫，克服波折延到昨天再次重啟。

核電在日本具備象徵意義，二戰時吃原子彈毀了國家，是地球上唯一受過原子彈傷害的國家，但戰後日本全力發展核電，核電廠無論裝置容量或密度，都是全球之最，311福島大地震造成電廠全黑大災難，毅然決定關閉所有核電廠，柏崎刈羽雖位於裡日本新潟，但也倂同關廠，關廠迄今超過14年。日本以全球最大機組揭開核電序幕，宣示恢復其核電不死鳥的至尊地位。

重啟柏崎刈羽需要很大的勇氣。日本地震多，可謂世界之最；日本境內又以濱日本海的新潟因為中越斷層插入，地震發生的頻率更是高得多，幾乎隨時都有地震活動，時不時會發布地震預警；更讓人神經緊張的，是地震預警時隨時要作避震準備，地震活動平靜時更得繃緊神經，因為地震活動緩下來，意味開始蓄積下次更大地震的動能。從柏崎刈羽廠址所在的【新潟-神戶應變集中帶】名稱，不難想像神經緊張程度。

台灣爭議極大的核四廠採用的反應爐，正是柏崎刈羽同型的進步型沸水式反應爐(ABWR)，而柏崎刈羽6號機在停機前曾有三年多的運轉實績，這也是全球ABWR唯一的運轉經驗，停機超過14年若重啟成功，對至今仍奉行核電的台灣有其特別意義，台灣與日本的核電有基本差異，台灣未受過原能傷害，當然不具備不死鳥的至尊地位。

核電雖不是台灣的不死鳥，但以能源幾乎全數仰賴進口的困境，可說所有能源都危急存亡，都應列為不死鳥的小心呵護，一旦能源出問題，台灣經濟立刻打擺子。

日本 自民黨 高市早苗 核電
日本眾院選自民黨獲壓倒性勝利，在野陣營為何全面潰敗？

日本眾議院選舉在2月8日深夜開票結果全部底定，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄，高市早苗政權刷新了日本政治史的紀錄。相對於自民與維新的大勝，在野陣營則是前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革聯盟」（中道改革連合），最終只有49席當選、超乎原先預期的敗北，也使得野田佳彥、齊藤鐵夫兩位黨代表宣告請辭謝罪。

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

日本首相兼自民黨總裁高市早苗享有高人氣，8日眾院選舉拿下歷史性大勝，她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會。日裔台籍的印太...

【總編開箱】「高市一強」證明選民挺有膽識的政治領袖

日本自民黨在眾院選舉狂勝，日本政壇出現「高市一強」的論述，表面看是場選舉的壓倒性勝利，實質卻是日本政治博弈方法論的翻盤。當一位長期被貼上「邊緣」「極右」標籤、缺乏派閥奧援的政治人物，能在短時間內整合黨派權力、壓制醜聞陰影、翻轉經濟敘事，這不只是高市個人魅力問題，而是高市領導風格與日本政治結構的重新排列。

自民黨橫掃316席！圖解近年日眾院選舉 高市大勝影響哪些事

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在3月訪美會川普推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。

席次比腰斬還慘 「中道改革聯合」2黨魁下台

日本富士新聞網報導，日本自民黨在眾院選舉大獲全勝，反觀老盟友公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下四十九席，銳減超過七成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫九日在幹部會議請辭負責。

