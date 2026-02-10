席次比腰斬還慘 「中道改革聯合」2黨魁下台

日本富士新聞網報導，日本自民黨在眾院選舉大獲全勝，反觀老盟友公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下四十九席，銳減近七成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫九日在幹部會議請辭負責。

日本眾議院共有四六五席，選前中道改革聯合共有一六七席。中道改革聯合選舉慘敗，席次僅選前三分之一。該黨九日下午召開幹部會議，會後共同國會對策委員長笠浩史證實，野田與齊藤已辭職以示負責。

齊藤鐵夫曾任國土交通大臣、環境大臣，從一九九三年至今連續當選十二屆眾議院議員，此次透過比例代表當選。野田佳彥從二○○○年起擔任眾議院議員，之後連任至今，曾任首相與財務大臣。

開票結果，雖然野田佳彥本人在千葉十四區當選，但中道改革聯盟多名幹部與資深議員接連失利。由於選情太過慘烈，中道甚至決定不在開票中心進行象徵的「貼紅花」儀式。

此次選舉當選人，平均年齡五十四點七歲；八十五歲的自民黨麻生太郎是最年長當選人，與最年輕當選人廿五歲的自民黨村木汀相差六十歲。女性有六十八人當選，僅次於上次選舉的七十三人。