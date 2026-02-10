聽新聞
自民黨狂勝… 「高市交易」定調 財政刺激開綠燈

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙、編譯劉忠勇／綜合報導
一名男子9日走過東京街頭股市看板。自民黨在眾院選舉大勝，日股大漲上演慶祝行情。 （歐新社）
一名男子9日走過東京街頭股市看板。自民黨在眾院選舉大勝，日股大漲上演慶祝行情。 （歐新社）

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨壓倒性大勝，昨天日本金融市場由「高市交易」主導。由於政治不確定性降低，日股指數創新高，日圓兌美元匯率盤中由貶轉升，來到一五六日圓價位。分析師表示，選舉結果形同為自民黨的財政刺激計畫開綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。

這次選舉結果等同為日本未來數年的經濟路線定調。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，高市獲完整四年任期，執政聯盟在國會掌控度顯著提升，得以更積極推動促進經濟成長的政策主軸，包括擴張性財政支出、再通膨政策與結構性改革。

金融市場率先反映選後情勢，日經指數漲幅近百分之四，指數收在五萬六三六三點的史上新高。凱基投顧指出，執政聯盟大勝有利於高市推動財政刺激，成為日股最大利多，後續有機會再創新高。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾說，「考量到選舉結果塵埃落定，且高市刺激政策的政治路徑更加清晰，然而，隨著自民黨的財政刺激計畫形同開了綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。」日圓昨小幅走貶，但在官員發表支撐匯價談話後，日圓兌美元微幅升至一五六日圓左右。

高市早苗 自民黨 日本 財政 執政聯盟 通膨 日圓 財政刺激
延伸閱讀

高市領軍轉型 日本新時代起點

日本拖延5500億美元投資 傳川普不滿

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：期待美日台深化協調合作

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

相關新聞

全力兌現競選承諾 高市記者會談食品消費稅減免、訪美及修憲

日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會。她談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消...

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是...

民意背書 強勢高市如獲「空白支票」

日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉取得壓倒性勝利，被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的立場，也意味國內反...

高市早苗拚修憲 參院未過半恐是障礙

日本自民黨在四六五席眾議院中贏得三一六席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞過參院否決，並提出修憲案。不過，自民黨執政聯盟在參院並未過半，將是啟動修憲的一大障礙。

扛責女首相 高市早苗狂吸年輕票

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃八日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。

