自民黨狂勝… 「高市交易」定調 財政刺激開綠燈
日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨壓倒性大勝，昨天日本金融市場由「高市交易」主導。由於政治不確定性降低，日股指數創新高，日圓兌美元匯率盤中由貶轉升，來到一五六日圓價位。分析師表示，選舉結果形同為自民黨的財政刺激計畫開綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。
這次選舉結果等同為日本未來數年的經濟路線定調。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，高市獲完整四年任期，執政聯盟在國會掌控度顯著提升，得以更積極推動促進經濟成長的政策主軸，包括擴張性財政支出、再通膨政策與結構性改革。
金融市場率先反映選後情勢，日經指數漲幅近百分之四，指數收在五萬六三六三點的史上新高。凱基投顧指出，執政聯盟大勝有利於高市推動財政刺激，成為日股最大利多，後續有機會再創新高。
KCM Trade首席市場分析師沃特爾說，「考量到選舉結果塵埃落定，且高市刺激政策的政治路徑更加清晰，然而，隨著自民黨的財政刺激計畫形同開了綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。」日圓昨小幅走貶，但在官員發表支撐匯價談話後，日圓兌美元微幅升至一五六日圓左右。
