高市早苗拚修憲 參院未過半恐是障礙

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
高市早苗在記者會上表示，修憲是自民黨的「核心原則」。 （路透）
高市早苗在記者會上表示，修憲是自民黨的「核心原則」。 （路透）

日本自民黨在四六五席眾議院中贏得三一六席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞過參院否決，並提出修憲案。不過，自民黨執政聯盟在參院並未過半，將是啟動修憲的一大障礙。

自民黨狂勝跨越國會三分之二席次的「修憲門檻」。執政陣營將在新眾院壟斷各委員會主席職位，並確保在所有委員會中占多數。更重要是，這將賦予自民黨推翻參議院任何否決決議的能力，並啟動修憲程序，這是自民黨與聯盟夥伴「維新會」一直倡導的方向。

在選後電視訪問與記者會，高市重申有意推進修憲，表示修憲是自民黨「核心原則」。

高市早苗去年當選自民黨總裁，改與立場更右的日本維新會結盟，並將修憲列為核心政治目標之一。在安保與修憲方面的政見，自民黨提出，以「在憲法中明記自衛隊」為核心的修憲；修訂安保相關三份文件，以及放寬防衛裝備出口限制等。

日本現行憲法第九條規定永遠放棄戰爭、禁止維持武裝力量以及不承認交戰權，因而又被稱為「和平憲法」。但自民黨與維新會主張在第九條新增條文，明文承認自衛隊。

修憲程序上，必須先在眾議院與參議院分別取得三分之二以上議員同意提出修憲案，再交由國民投票獲得過半數同意票，才能生效。

執政聯盟雖然在眾院大勝，但在參議院並未過半，修憲案能否在參院跨過程序門檻仍有挑戰。不過，自民黨在眾議院獲三分之二席次，將強化議題主導權，使修憲討論更容易推進，並對參議院與在野黨形成更大壓力。

除了自衛隊地位，執政陣營也主張推動「緊急事態條款」，讓內閣在大規模災害或軍事攻擊情況下獲更大權限，包括立法層面的應變空間。在野黨批評，這可能導致權力過度集中，形成走向獨裁的制度入口。但在社會對安全焦慮升高背景下，相關主張有民意支撐。

在更具爭議議題上，日本維新會也主張公開討論「核共享」，即在日本部署美國核武。雖然高市仍表態維持「非核三原則」，但在強調嚇阻中國大陸與北韓論述下，已成為另一項觀察重點。

高市早苗 自民黨 安保 自衛隊 修憲 日本維新會 核武 戰爭 執政聯盟 軍事
高市早苗拚修憲 參院未過半恐是障礙

日本自民黨在四六五席眾議院中贏得三一六席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞過參院否決,並提出修憲案。不過，自民黨執政聯盟在參院並未過半，將是啟動修憲的一大障礙。

