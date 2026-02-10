聽新聞
0:00 / 0:00

扛責女首相 高市早苗狂吸年輕票

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內心的深層期待。圖為高市的支持者選前參加造勢大會。 （歐新社）
日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內心的深層期待。圖為高市的支持者選前參加造勢大會。 （歐新社）

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃八日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。

田崎對日本媒體分析，以往「就是討厭自民黨」的中間選民，被高人氣的高市吸引回到自民黨。二○二四年石破茂政權掙脫不了「政治與金錢」的陰影，在大選慘敗，這次自民黨提名涉及金錢醜聞的候選人，但選前沒有受到太大影響。

田崎指出，這次選舉，自民黨沒有出現「政治與金錢」或「增稅」等大的扣分議題。競選期間，高市「電視辯論會落跑」及「日圓弱勢」的發言，一度出現危機，但沒造成太大批評聲浪。「選高市還是比較好」的氣氛，一直維持到投票日。

田崎認為，高市揭示「承接安倍路線」，但她不是單純模仿安倍而已，特別是解散眾院的決策。曾是安倍晉三心腹的內閣官房參與今井尚哉，反對本屆會期一開始即解散眾院，建議今年底前再解散。高市不接受，只與官房長官木原稔等少數心腹討論並做出決策，明確表態：「席次無法過半數，我會負起責任」。

田崎說，敗選負責是理所當然的事，但高市刻意說出來，並處處強調自民黨公認候選人是「我親自挑選的人」。挺身而出的態度，及不畏風險、扛起自身責任的作風，塑造作為領導者的強烈魅力。

日本經濟新聞社論分析，作為首位女性首相，高市成功打造「煥然一新」的形象，聚集日本社會對變化的期待。加上社群媒體助力，自民黨重新吸引了保守派與年輕選民的支持。

神戶大學教授砂原庸介被朝日新聞問到，石破政府時期，自民黨選舉接連失利，高市上任後究竟改變了什麼？他說，選民對高市有高度好感，女性首相是關鍵。她成功塑造擺脫男性主導、老舊政治的形象。

砂原指出，對無黨派的中間選民來說，或許也有「好不容易誕生的女性首相，不該在短短三個月內就下台」的心理。保守派的國民民主黨在前年眾議院選舉及去年參議院選舉，吸走自民黨支持者的票，但高市成為首相以後，自民黨的基本盤就難被動搖。

朝日提問，被視為保守的高市受支持，是否代表日本社會正在走向「保守化」？砂原表示，應該與所謂的極右化不同，更像是「自然的保守化」。不是「趕走外國人」這種強硬的排外主義，而是覺得「外國觀光客不守規矩令人困擾」，溫和的保守思維在社會擴散。

砂原認為，出現自然的保守化是因為日本社會正在失去餘裕，人們強烈地想保護自己的生活，社會上漸漸不能接受「互助」的理念。比起互助，繳稅、社會保障支出，更單純地被當做一種財務負擔。

日本 自民黨 高市早苗 安倍晉三 首相 石破茂 眾議院 大選 基本盤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市勝選後宣布 提前修「安保三文件」

橫掃眾院316席 高市：持續推動修憲

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

相關新聞

全力兌現競選承諾 高市記者會談食品消費稅減免、訪美及修憲

日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會。她談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消...

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是...

民意背書 強勢高市如獲「空白支票」

日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉取得壓倒性勝利，被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的立場，也意味國內反...

席次比腰斬還慘 「中道改革聯合」2黨魁下台

日本富士新聞網報導，日本自民黨在眾院選舉大獲全勝，反觀老盟友公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下四十九席，銳減近七成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫九日在幹部會議請辭負責。

自民黨狂勝… 「高市交易」定調 財政刺激開綠燈

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨壓倒性大勝，昨天日本金融市場由「高市交易」主導。由於政治不確定性降低，日股指數創新高，日圓兌美元匯率盤中由貶轉升，來到一五六日圓價位。分析師表示，選舉結果形同為自民黨的財政刺激計畫開綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。

高市早苗拚修憲 參院未過半恐是障礙

日本自民黨在四六五席眾議院中贏得三一六席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞過參院否決，並提出修憲案。不過，自民黨執政聯盟在參院並未過半，將是啟動修憲的一大障礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。