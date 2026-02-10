聽新聞
回應日選舉 蕭美琴：期待合作 鄭麗文：讓「台海無事」

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷鄭媁李成蔭／台北報導

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大勝，副總統蕭美琴昨表示，期待跟高市領導的日本，尋求更多台日合作機會。國民黨主席鄭麗文表示，高市早苗的路線對東亞局勢的影響仍有待觀察；站在台灣的立場，除了高度關注日本發展情勢，也應先把自己顧好，讓「台海無事」。

蕭美琴昨晚出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」，她重申台海和平穩定的重要性，台灣將繼續與日本合作，實現自由開放的印度太平洋，更期盼日方繼續支持台灣擴大國際參與，讓台灣能有機會為國際社會作出更多貢獻。

日本台灣交流協會代表片山和之表示，台灣對日本的重要性毫無動搖，日本、台灣是共享基本價值的夥伴、是主要的經濟夥伴、是能源交流與災害合作等心心相連的夥伴，也是共同攜手守護區域和平與穩定的夥伴。

鄭麗文昨接受網路專訪時指出，長期以來日本都維持一樣路線，高市早苗有人氣，不只來自政治立場，其性別、個人特質有別於過去傳統日本政治人物，占了很大因素。

鄭麗文表示，她希望東亞往和解方向走，而非對立。之前高市早苗所說「台灣有事、日本有事」，現在有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，大家都有事；台灣不能任人宰割、被當棋子。

