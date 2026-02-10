聽新聞
高市勝選後宣布 提前修「安保三文件」

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

日本ＮＨＫ報導，日本首相高市早苗當地時間九日下午六時以自民黨總裁的身分召開記者會，談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費稅減免等財政政策。她說，將盡快召開特別國會，首先爭取盡快通過明年度預算與相關法案。

高市重申要揮別「每年編列補充預算」的慣例，從根本上改革預算編列的方式，確保可預測性，並將長期支持企業研發與設備投資，將自今年夏季開始的下一年度預算編制全面推進。

她也宣布將設立國家情報局，以及強化對外資審查的「對日外國投資委員會」，將相關法案提交國會，並提前修訂安保三文件，徹底強化安全保障政策。

高市表示，這次眾議員選舉實際上是在詢問選民，自民黨和維新會聯合政府是否應被允許推動「負責任的財政政策」，及從根本上加強安全政策等重要政策。她補充說：「民眾給了我們極大鼓勵，用選票告訴我們無論如何都要推行政策改革，自民黨和維新會最終總共獲得三五二席。」

高市表示，不能因這場勝利而沾沾自喜，並強調將竭盡全力兌現競選承諾。

高市提到，執政聯盟在參議院並未占多數，將繼續尋求與積極落實政策的在野黨合作，將傾聽各方聲音並以謙遜且堅定的態度執政。

關於日本預計將推行為期二年的食品消費稅減免，高市表示，將邀集支持該制度的在野黨成立跨黨派「國民會議」，在不依賴特別國債的前提下，就時程、財源等展開討論。

高市被問及維新會入閣，及是否與國民民主黨合作。她說，過去多次請託日本維新會出任閣僚，而國民民主黨「政策優先於政局」的立場令她相當有共鳴，對方也表態支持明年度預算，雙方在「負責任的積極財政」等議題的方向契合，若國民民主黨有意加入聯合政權，將積極探討合作。

日本 自民黨 高市早苗
