聽新聞
0:00 / 0:00

高市狂勝北京反應 促日謹言慎行 別重蹈覆轍

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利後，因高市在國會的「台灣有事」答辯而起的中日緊張如何發展受矚目。大陸外交部發言人林劍昨重申，「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。針對高市稱正在營造環境參拜靖國神社，林劍說，否認罪責就意味著重犯，要求日方「謹言慎行，不要重蹈覆轍」。

針對自民黨大勝，林劍昨在記者會上表示，選舉是日本的國內事務，但稱這次選舉「反映一些深層次結構性問題」及趨勢，「殷鑑不遠，不可不察」。中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。並稱日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。

針對有分析認為，大陸近期對高市的施壓反倒對她有助選效果，林劍稱，無論日本領導人是誰，都必須恪守中日四個政治文件以及日本和平憲法，履行自身承諾和國際義務。並稱，中方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。

高市八日受訪被問及未來是否參拜靖國神社時回應，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境。林劍回應，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，靖國神社問題的實質，是日本能否正確認識和深刻反省軍國主義侵略歷史，事關「人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽」；忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭八十周年，在這特殊年分，日本應正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上「謹言慎行，不要重蹈覆轍」，以實際行動與軍國主義徹底切割。

新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏。

日本 自民黨 高市早苗 中國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

高市大勝 大型金控這麼看日圓匯率後市與地緣政治

相關新聞

全力兌現競選承諾 高市記者會談食品消費稅減免、訪美及修憲

日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會。她談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消...

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是...

日本拖延5500億美元投資 傳川普不滿

日本自民黨在眾議院選舉大勝，美國總統川普發文道賀，日相高市早苗也回應致謝，乍看一片祥和。然而，日本經濟新聞九日報導，川普...

民意背書 強勢高市如獲「空白支票」

日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉取得壓倒性勝利，被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的立場，也意味國內反...

高市狂勝北京反應 促日謹言慎行 別重蹈覆轍

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利後，因高市在國會的「台灣有事」答辯而起的中日緊張如何發展受矚目。大...

高市勝選後宣布 提前修「安保三文件」

日本ＮＨＫ報導，日本首相高市早苗當地時間九日下午六時以自民黨總裁的身分召開記者會，談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。