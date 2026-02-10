高市狂勝北京反應 促日謹言慎行 別重蹈覆轍

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利後，因高市在國會的「台灣有事」答辯而起的中日緊張如何發展受矚目。大陸外交部發言人林劍昨重申，「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。針對高市稱正在營造環境參拜靖國神社，林劍說，否認罪責就意味著重犯，要求日方「謹言慎行，不要重蹈覆轍」。

針對自民黨大勝，林劍昨在記者會上表示，選舉是日本的國內事務，但稱這次選舉「反映一些深層次結構性問題」及趨勢，「殷鑑不遠，不可不察」。中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。並稱日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會「迎頭痛擊」。

針對有分析認為，大陸近期對高市的施壓反倒對她有助選效果，林劍稱，無論日本領導人是誰，都必須恪守中日四個政治文件以及日本和平憲法，履行自身承諾和國際義務。並稱，中方從不干涉別國內政，也堅決反對任何干涉中國內政、侵害中國核心利益、違背國際法和國際關係基本準則、破壞地區和平穩定的錯誤言行。

高市八日受訪被問及未來是否參拜靖國神社時回應，首先要爭取盟國與周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境。林劍回應，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，靖國神社問題的實質，是日本能否正確認識和深刻反省軍國主義侵略歷史，事關「人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽」；忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭八十周年，在這特殊年分，日本應正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上「謹言慎行，不要重蹈覆轍」，以實際行動與軍國主義徹底切割。

新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏。