日本拖延5500億美元投資 傳川普不滿

日本自民黨在眾議院選舉大勝，美國總統川普發文道賀，日相高市早苗也回應致謝，乍看一片祥和。然而，日本經濟新聞九日報導，川普表面力挺美日同盟，私底下因日本對美五千五百億美元投資進度緩慢非常不滿。

報導說，川普四月將出訪中國大陸，日本希望進一步強化日美同盟，但川普未必對東京抱持完全信任。

報導指出，在國際上趨於孤立路線的川普，一直向高市政府伸出援手，對高市抱有期待，但也懷有不信任。在川普五日表態支持高市的前一日，日方從美國政府相關人士得知，「川普對日方問題暴怒」。

川普不滿日本對美五千五百億美元投資未見具體進展。日美正協調以天然氣發電等三項計畫，作為日本對美投資的首案。不過，負責談判的美國商務部長盧特尼克先前向川普回報，首案原訂二○二五年底敲定，卻一再延宕未定案。

日經提到，川普的不信任感日益加深，認為「日本刻意拖延談判」。川普政府內部甚至懷疑，日本是否要拖到美最高法院關稅判決出爐才投融資。

另外，中國大陸是日本眾議院大選重要議題之一，日相高市早苗如何應對「台灣有事」答詢相關爭議一直備受關注，共同社報導，對高市早苗而言，未來如何在外交與安全保障領域，因應與日本關係惡化的中國和「動搖國際秩序」的美國，將成為重要課題。

華郵社論也說，高市大勝對美國是好消息，因為高市支持日本大幅擴充軍備，日方可承擔更多對抗中國的安全責任。

在川普四月訪中前，預料三月在美國華府舉行的日美首腦會談上，高市早苗與川普將協調對中戰略。高市能否促使「將重心轉向西半球」的美國，重申對亞洲事務的承諾，也將是會談焦點。

路透九日報導，日本前駐澳洲大使山上信吾在社媒Ｘ直指，中國問題是這次大選的隱藏議程，「面對挑釁行為和經濟脅迫，日本應屈服還是抬頭挺胸？日本人顯然選擇後者」。