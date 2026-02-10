自民黨贏得壓倒性大勝 日股飆漲慶賀、日圓止跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日相高市早苗領導的自民黨贏得壓倒性大勝後，日股飆漲慶賀，日圓先貶後升，終止六天來的跌勢。

日經225指數9日大漲近4%，東證指數（Topix）也漲2%。日圓兌美元升值0.7%至156.09。而10年期公債殖利率則攀揚5個基點至2.28%。

日圓9日開盤先是走軟，隨後轉為走強。日本財務省財務官三村淳表示，他正高度警戒市場動向，財務大臣片山臬月也表示，如有必要，她準備在和市場溝通。分析師指出，長期展望仍是日圓可能難以走強，但至少短期而言，也有干預風險的顧慮，抑制日圓頹勢。

KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）說：「考量到選舉結果塵埃落定，且高市刺激政策的政治路徑更加清晰，這對日經指數來說是個利多。然而，隨著自民黨的財政刺激計畫形同開了綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。」

高市上個月底宣布要提前大選後，外界憂慮政府將大舉增加開支，提高日圓和日債壓力。外匯事務官員三村淳在勝選結果出爐後表示，以高度迫切感關注市場。

日圓兌美元在1月中貶至159.45，寫2024年來新低，交易者將注意此一關卡。

橫掃眾院316席！自民黨史上最佳戰果 高市：持續推動修憲

日本首相高市早苗帶領自民黨在八日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在...

敢扛責的女首相 高市早苗狂吸年輕票

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃八日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。

民意背書 強勢高市如獲「空白支票」

日本首相高市早苗率領自民黨在眾院選舉取得壓倒性勝利，被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的立場，也意味國內反...

高市勝選推進日美同盟 表明發展穩定的日中關係

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在...

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是...

席次比腰斬還慘 「中道改革聯合」2黨魁下台

日本富士新聞網報導，日本自民黨在眾院選舉大獲全勝，反觀老盟友公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」席次比腰斬還慘，僅拿下四十九席，銳減近七成，兩黨共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫九日在幹部會議請辭負責。

