自民黨贏得壓倒性大勝 日股飆漲慶賀、日圓止跌
日相高市早苗領導的自民黨贏得壓倒性大勝後，日股飆漲慶賀，日圓先貶後升，終止六天來的跌勢。
日經225指數9日大漲近4%，東證指數（Topix）也漲2%。日圓兌美元升值0.7%至156.09。而10年期公債殖利率則攀揚5個基點至2.28%。
日圓9日開盤先是走軟，隨後轉為走強。日本財務省財務官三村淳表示，他正高度警戒市場動向，財務大臣片山臬月也表示，如有必要，她準備在和市場溝通。分析師指出，長期展望仍是日圓可能難以走強，但至少短期而言，也有干預風險的顧慮，抑制日圓頹勢。
KCM Trade首席市場分析師沃特爾（Tim Waterer）說：「考量到選舉結果塵埃落定，且高市刺激政策的政治路徑更加清晰，這對日經指數來說是個利多。然而，隨著自民黨的財政刺激計畫形同開了綠燈，日圓匯率可能會面臨進一步壓力。」
高市上個月底宣布要提前大選後，外界憂慮政府將大舉增加開支，提高日圓和日債壓力。外匯事務官員三村淳在勝選結果出爐後表示，以高度迫切感關注市場。
日圓兌美元在1月中貶至159.45，寫2024年來新低，交易者將注意此一關卡。
