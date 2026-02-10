高市早苗施政基礎穩固 日本經濟、產業可望重返成長

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導
日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟取得絕對多數席次。（路透）
日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟取得絕對多數席次。（路透）

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟取得絕對多數席次，國內金融業認為，此舉不僅能穩固首相高市早苗的施政基礎，高市的擴張型經濟，在穩定的政治環境下，政策間將不再彼此牽制，日本經濟將出現結構性改變，產業也可望回到長期成長軌道。

台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇分析，過去，日本政治與產業政策搖擺不定，如今自民黨陣營大勝，高市彷彿拿到可直接推動國家戰略的工具箱，「日本能源、安全與產業方向，不必再彼此牽制，而是同步前進，這是結構性的改變。」

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，高市主張透過減少消費稅、搭配名目薪資成長來提升民眾實質購買力，盼透過刺激消費帶動內需回溫，同時避免輸入性通膨侵蝕消費力。不過，未來日本經濟能否回到常態成長軌道，關鍵仍在於民間投資動能，尤其是半導體與軍工等產業，以及股市上漲帶來的財富效果。

選後日股反應最為明顯，9日日股一度大漲3,000點，突破57,000點，李鎮宇指出，日本政治風險溢價下修，能源安全、國防安全、先進製造，不再只是題材，而是成為被規劃的中期趨勢。當政治解鎖後，資金會快速流向國家戰略集中的產業，尤其是軍工、半導體、和關西大開發。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則分析，對投資人來說，日股漲幅將大於日圓貶值的風險，建議可加碼日股，但由於高市的具體政策還沒宣布，因此可先關注市值型ETF，分階段布局。

外界亦關注日圓走勢，羅瑋說，外界原先預估高市勝選恐讓政府支出與債務增加、壓低日圓，但此次大勝，預期對日本經濟帶來正面影響，9日日圓小幅走升。至於影響日圓走勢的關鍵，則在於日本央行3月召開的利率決策會議。為緩解輸入性通貨膨脹，羅瑋也預估，日本進場干預匯市的時機點會落在160兌1美元的關卡。

林啟超表示，日圓兌美元若接近158，日本政府不排除口頭干預，以防日圓過度貶值推升進口通膨。

