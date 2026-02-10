高市勝選推進日美同盟 表明發展穩定的日中關係

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在3月訪美會川普推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。

日本眾院選舉465席全數確定，高市帶領自民黨單獨拿下316席，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻，也寫下戰後單一政黨最多席次紀錄，是自民黨史上最佳選舉戰果，往後在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上握有更大推進空間。

選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席。自民黨執政夥伴日本維新會這次取得36席，與自民黨總計獲得352席。在野的立憲民主黨與公明黨結成的「中道改革聯合」慘敗，從選前167席重挫到49席。國民民主黨拿下28席，較選前27席小增一席，右派參政黨在比例代表取得15席。

選情明朗後，川普在社群平台發文，祝賀高市及自民黨獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。

高市預計3月19日赴白宮會晤川普，將是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。

64歲的高市將在18日的特別國會首相指名選舉被選為新首相。她9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會，提到下月訪問美國，將與川普「就全球問題進行深入討論」，並將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。

她說，「這是讓日本更強大、更繁榮的重大責任開端。我們迫切需要進行重大政策轉變，民眾對我們的呼籲表示理解和同情。沒人會幫助一個毫無決心保衛自己的國家，我們將堅定不移，捍衛國家和平獨立、我們的領土、領海、領空以及公民的生命安全」。

高市也重申將提前修改安保三文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。

高市還談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。我們已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，我們會基於國家利益，以冷靜且適當的方式處理相關事務」。