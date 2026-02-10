聽新聞
橫掃眾院316席 高市：持續推動修憲

聯合報／ 編譯盧思綸羅方妤／綜合報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗（左）九日在東京自民黨總部舉行記者會，發表勝選談話。歐新社
日本首相高市早苗帶領自民黨在八日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在三月訪美會川普推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲

日本眾院選舉四六五席確定，高市帶領自民黨單獨拿下三一六席，是二戰後日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻，也寫下戰後單一政黨最多席次紀錄，是自民黨史上最佳選舉戰果，往後在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上握有更大推進空間。選前席次為自民黨一九八席、日本維新會卅四席，執政陣營合計二三二席。自民黨執政夥伴日本維新會這次取得卅六席，與自民黨總計獲得三五二席。

選情明朗後，川普在社群平台發文，祝賀高市及自民黨獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。

川普並提到，自民黨如今在國會握有歷史性超級多數，創下二戰後紀錄。他也提到選前力挺高市，親切稱呼「早苗，我能背書支持妳及妳帶領的執政聯盟，是我的榮幸」。川普並祝福高市，「推動保守、以實力求和平的施政議程時大獲成功」，並表示「日本人踴躍投票，這些優秀的人民將永遠得到我強而有力的支持」。

強調美日同盟 三月訪白宮

高市九日在Ｘ回應，「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟」。高市預計三月十九日赴白宮會晤川普，將是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在四月出訪中國。

高市並強調，日美同盟與友誼建立在深厚互信與緊密、堅實的合作上，「這支同盟的潛力無限大，期許持續攜手，確保為兩國及更廣泛的區域帶來和平與繁榮」。

六十四歲的高市將在十八日的特別國會首相指名選舉被選為新首相。她九日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會，提到下月訪問美國，將與川普總統「就全球問題進行深入討論」，並將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。

她說，「這是讓日本更強大、更繁榮的重大責任開端。我們迫切需要進行重大政策轉變，民眾對我們的呼籲表示理解和同情。沒人會幫助一個毫無決心保衛自己的國家，我們將堅定不移，捍衛國家和平獨立、我們的領土、領海、領空以及公民的生命安全」。

與中對話交流 持開放態度

高市也重申將提前修改安保三文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。

高市還談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。我們已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，我們會基於國家利益，以冷靜且適當的方式處理相關事務」。大陸外交部發言人林劍昨重申，「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

日本 自民黨 高市早苗 川普 中日關係 眾院 修憲
