全力兌現競選承諾 高市記者會談食品消費稅減免、訪美及修憲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗9日在東京自民黨總部召開記者會並發表談話。路透
日本首相兼自民黨總裁高市早苗9日在東京自民黨總部召開記者會並發表談話。路透

日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會。她談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費稅減免等財政政策，也談到下月將訪問美國與總統川普會談，及考慮設立國家情報局強化情報職能，並重申希望修憲。

高市表示，這次眾議員選舉實際上是在詢問選民，自民黨和維新會聯合政府是否應被允許推動「負責任的財政政策」，及從根本上加強安全政策等重要政策。她補充說：「民眾給了我們極大鼓勵，用選票告訴我們無論如何都要推行政策改革，自民黨和維新會最終總共獲得352席。」

高市也表示，不能因這場勝利而沾沾自喜，並強調將竭盡全力兌現競選承諾。

高市也提到，執政聯盟在參議院並未占多數，將繼續尋求與積極落實政策的在野黨合作，將傾聽各方聲音並以謙遜且堅定的態度執政。

關於日本預計將推行為期2年的食品消費稅減免，高市說，將邀集支持該制度的在野黨成立跨黨派「國民會議」，在不依賴特別國債的前提下，就時程、財源等展開討論，確保2年所需財源，爭取盡早落實，希望能在夏季之前，於國民會議完成一次中期彙整。

外交方面，高市提到將於下月訪問美國並與川普總統會談，「將就全球問題進行深入討論」。

共同社指出，高市還強調將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。她也談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，並強調「將基於國家利益，冷靜並妥善應對」。

高市還表示，她計畫向下屆國會提案，建立「國家情報局」加強情報職能，並建立「外國投資對日委員會」加強對外國在日本投資的安全審查制度。

共同社指出，高市也重申將提前修改3份安全保障相關文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。

日本 自民黨 高市早苗
