高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

日本首相高市早苗贏得歷史性選舉勝利，已導致中國國家主席習近平陷入兩難，到底是要與這名日本戰後最受歡迎領袖好好打交道，還是和日本這個美國亞洲最重要盟友維持冰冷關係。

彭博資訊報導，在8日提前舉行的選舉贏得歷史性多數席次，給予高市推動更強硬外交政策的權力。中國大陸領導階層如今必須決定是要繼續對東京當局施加經濟壓力，還是尋找解決糾紛的途徑。要求匿名的日本官員透露，希望中國大陸最終別無選擇，只能重新與日本接觸，因為高市強大的民意基礎意味高市內閣未來數年可能持續執政。

不過，截至目前為止中國大陸官員幾乎未顯露退讓跡象。中國大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上說：「中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」

中國大陸分析師也傳達類似訊息，認為高市應利用選舉大獲全勝的機會，向北京當局釋出善意，而非採取相反作法。北京研究團體全球化智庫創辦人王輝耀說：「大趨勢是北大西洋公約組織（NATO）盟友等主要西方國家，都尋求改善與北京當局關係…明智的政治人物懂得何時順應潮流。」

高市接下日本首相大位以來，中國大陸一直警告日本不要擁抱「軍國主義」。不過，從歷史經驗來看，高市贏得壓倒性選舉勝利長期可能有助於舒緩緊張情勢。日本前首相安倍晉三2012年以橫掃千軍之勢贏得選舉後重新掌權，然後2014年再次贏得選戰。日本與中國大陸關係當時先是因為領土糾紛而陷入緊張，隨後緊張情勢降溫。

值得注意的是，中國大陸與日本先前糾紛未直接涉及台灣主權問題，這可能讓北京當局這次較不願意減輕施壓力道。另一方面，日本和中國大陸先前和解速度也很慢，習近平和安倍直到2014年底才會面，日本對中國大陸投資及前往日本的中國大陸遊客人數，也費時數年才復甦，代表中國大陸與高市關係解凍可能是漫漫長路。

歐亞集團（Eurasia）資深分析師傑瑞米．陳（音譯）說：「中國大陸將觀察高市任命的內閣成員、她出訪華府的行程，以及高市是否履行承諾，強化日本抵禦中國大陸的能力。」