學者：高市大勝鞏固執政 台日EPA可望取得進展

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大勝，學者林泉忠分析，高市不僅大幅鞏固執政基礎，有望長期執政，她挾與美國總統川普的高度互信，也將更有底氣面對北京；對台政策方面，台日經濟夥伴協定（EPA）有望迎來實質進展，台日互動將更加頻繁。

東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠接受中央社專訪表示，整體來看，高市早苗這次獲得歷史性的勝利，不僅如大多日媒所指，自民黨單獨突破2/3席次，若再加上日本維新會，執政陣營實際已經突破3/4。

他指出，這樣的結果在日本政治史上首次出現，這意味著未來高市在推動內政改革、重大政策，甚至修憲議題上，都將擁有前所未有的政治動能。儘管修憲仍受制於在參議院是少數黨，但整體氣勢已經全然不同。

林泉忠表示，值得關注的是，高市在選戰期間獲得美方前所未有的公開支持，川普親自為她發聲，象徵美方對於高市政府的高度信任。可以預見，高市即將出訪美國行程將相當順利，並進一步鞏固美日同盟，這也將使高市在外交上獲得強而有力的「定心丸」，而在對美關係站穩腳步後，她將更有底氣面對北京。

談及對中關係，林泉忠指出，自從高市去年在國會發表「台灣有事」相關答詢以來，中方過去3個月幾乎打出所有牌，從經濟施壓、國際輿論操作，甚至試圖拉攏周邊國家，包括韓國總統李在明訪中期間，習近平稱中韓要「攜手捍衛二戰勝利成果」，但李在明並未正面回應，反而隨後訪問日本時與高市早苗其樂融融一起打鼓。

他表示，結果顯示，中國的施壓效果極其有限。即使在觀光方面採取報復，中方自身承受的損失反而更大，航空股價下跌、對中國產業衝擊明顯；而日本選民並未因此動搖，反而在選舉中進一步支持高市政府，這顯示中國的經濟槓桿已經不再具備過往威力。

林泉忠分析，原本中方可能誤判，以為透過強力施壓可以迫使高市下台，換上比較「好處理」的政府，但選舉結果完全相反，高市的力量不但沒有被削弱，反而以破紀錄的方式鞏固政權，即有可能長期執政。這將迫使北京重新思考對日策略。

他認為，自民黨在選舉中獲得壓倒性勝利，中國或多或少承受壓力，中國需要思考如何面對一個強勢的高市早苗政府，對日本的全方位施壓是否繼續或調整。

此外，林泉忠也提到另一個重要的觀察是，今年底將於中國深圳舉行亞太經濟合作會議（APEC），高市早苗相信會出席，按慣例會舉行中日首腦會談。

他說，原本預期中方會在APEC之前調整對日關係，現在自民黨在選舉中獲得壓倒性勝利，不排除中方會摸索提前改善日中關係的時間點。

至於接下來重要的具體觀察點，林泉忠認為，是2月中旬參眾兩院完成首相指名選舉後，習近平會不會對新任首相高市早苗發出賀電。這是一個非常實質的政治訊號。若發賀電，代表中方有意改善關係，為後續交流留下空間；反之，若完全沒有任何表態，則等於「鐵了心」要繼續對日本施壓，準備在更長時間內維持對日本的強硬姿態。

林泉忠指出，中方應該不至於完全不表態，即便不是習近平本人，也可能透過其他層級釋出訊號。若中方展現善意，日本執政陣營也將更積極思考是否提供北京一個「下台階」的機會，讓中方逐步停止對日施壓，恢復交流。即使無法立刻恢復過往狀態，但整體氣氛能夠逐步好轉，恢復較正常的互動與交流。

林泉忠分析，值得強調的是，高市早苗並非無視日中關係，她深知中國是巨大的鄰國，雙邊關係維持基本穩定極為重要。此外，她明確自我定位為「安倍路線的繼承者」，而前日相安倍晉三不僅能在內政上推動經濟改革、提升就業，還能在外交上成功取得川普信任，並在強化對美關係的同時，仍能在2018年實現中日高層互訪。這種戰略平衡，是高市試圖複製的模式。

他表示，眾院大選取得壓倒勝利後，高市將能在日美同盟穩固的前提下，更自信、正面地處理對中關係，而非被動挨打或過於低調。她已經具備更強的政治資本，不會再以退讓換取和緩，而是會在堅守安保價值的前提下進行接觸。

談到台日關係，林泉忠研判，短期內在日中交流尚未回穩之前，日本政府對台動作，尤其是高層官員互訪仍可能維持低調，避免刺激北京；但在涉及其他與台灣交流的具體議題上，反而會更積極尋找合適時機逐步推進。

他指出，首先是日本海上保安廳與台灣海巡署的共同演練，若出現較好時機，這類合作可能率先恢復，因為合作性質並非軍事，政治敏感度相對可控。

在經貿方面，林泉忠認為，台灣目前最希望與日本早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）。總統賴清德去年與高市早苗會面，以及外交部長林佳龍近期接見日本眾議員訪團時，都一再強調這項訴求。高市本人曾擔任經濟安全保障擔當大臣，政治背景高度契合，也更理解台灣提出洽簽EPA的戰略意涵。

林泉忠期待也相信，在高市早苗任內，日台EPA將有更高機率出現進展，進而推動日台經濟合作更進一步深化。

除了經貿之外，林泉忠表示，台日在非官員政治層面的互動將更加頻繁。過去即使日中關係緊繃，日本國會議員訪台並未減少，顯示日本對台支持並未因中方壓力而弱化；高市大勝後，日本國會議員訪台意願可能升高，交流也更頻繁。

至於台灣方面，他說，民進黨去年成立青年局，將與自民黨青年局對接，隨著雙方青年議員交流加深，未來台日互動可望發展為跨世代、跨領域的制度性合作。