率自民黨勝選 高市早苗：對與中國對話持開放態度

日本首相高市早苗今天表示，她對於與中國對話持開放態度。去年高市因在國會提出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發北京不滿。

法新社報導，高市在大選大勝隔天的記者會上表示：「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。」

「我們已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，我們會以冷靜且適當的方式處理相關事務。」

第51屆日本眾議院選舉結果今天上午出爐。自民黨取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。

去年11月在眾院預算委員會被質詢到「台灣有事」時，高市表示，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。該答詢被視為牽動中日關係的重要發言。