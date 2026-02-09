自民黨與日本維新會黨魁會談 確認繼續合作執政
日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院選舉大勝後，今天與執政聯盟夥伴日本維新會代表吉村洋文會晤，確認兩黨將持續合作並強化聯合政府，並以實現聯合執政協議的政策為目標。
日本電視台（Nippon TV）報導，吉村表示，高市並未在會中要求日本維新會派人出任閣員，展開「閣內合作」，不過他表示，「若討論的話，會積極地考慮」。
另外，高市在這場會議之前，已於自民黨總部召開臨時幹部會議，就選舉結果致謝的同時，協調由總裁與幹事長決定全權決定人事安排，以便之後籌備第二次內閣。
高市目前也是自民黨總裁（黨主席）。
