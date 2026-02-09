高市早苗率自民黨大勝 亞股普遍收紅日股創新高

亞洲股市今天追隨美股反彈漲勢普遍收紅，日本首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉大勝，東京股市日經225指數收盤勁揚近4%，再創歷史新高。

法新社報導，高市率自民黨贏得壓倒性勝利，在眾院拿下約2/3席次，為推動擴大財政刺激與大規模減稅政策鋪路。這項消息增強市場對日本政治穩定的信心，投資人在經歷上週市場普遍震盪後，似乎迎來回穩態勢。

高市昨天在開票結果陸續出爐時表示：「我們將把財政政策永續性列為優先事項。我們將確保必要投資。公私部門必須投資。我們將建立一個強大且具韌性的經濟體。」

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）指出，壓倒性勝利通常在短期內為市場利多，因為減少了政治不確定性，並且增加「確定性溢酬」，投資人得以更有信心地評估政策走向，而非擔憂脆弱的聯合政府與立法僵局。

但查納納也提及，中期影響則較為微妙。壓倒性勝選可能助長政府推動更宏大的財政和安全議程，推出更多支出計畫、展現更主動的防衛態勢，並且引發潛在的地緣政治衝突。

若高市決定減稅及增加支出，金融市場也可能對日本的公共財政及龐大債務感到擔憂，但投資人目前情緒樂觀，東京股市日經225指數盤中一度大漲逾5%，首次突破5萬7000點大關。

日經225指數後來漲勢收窄至3.9%，但仍創收盤價新高，日圓亦同步走強。在亞洲其他股市方面，香港、上海、雪梨、新加坡、馬尼拉與台北股市也收高。

在韓國科技巨擘三星電子公司（SamsungElectronics）股價大漲帶動下，首爾股市收盤漲逾4%。

在泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領保守派泰自豪黨（Bhumjaithai Party）贏得選舉大勝後，提振了市場對於泰國政局穩定的信心，曼谷股市收盤漲逾3%。