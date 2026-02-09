快訊

德威航空噴裝慘害多班機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

聽新聞
0:00 / 0:00

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日相高市。歐新社
日相高市。歐新社

日相高市做出政治豪賭，在上任僅110天時，提前舉行大選，結果極為成功。選民壓倒性力挺她的經濟政策、以及對中國大陸、移民的強硬立場。這種結果將讓高市得以實施保守派議程，並強化自身的國際地位。

紐約時報報導，眾議院8日大選，高市領導的自民黨奪下罕見的超級多數，在465席中囊括了316席，為第二次世界大戰以來，日本首次有政黨獲得三分之二以上席次。

自民黨勢力轉強，高市要大舉提高政府開支、推動昂貴的國安法，幾乎不會遭逢阻礙。選民對高市的擴張性財務政策開綠燈，帶動日經225指數9日收盤大漲近4%。

顧問公司Japan Foresight創辦人哈瑞斯說：「自民黨不會擋路，幾乎沒有反對力量能讓她放慢計畫。高市的最大阻礙可能是外部力量：金融市場、華府、北京。」

高市先前的「台灣有事」論，引發北京當局報復。支持者期盼勝選能傳遞出訊息，日本不會在中國威脅下退讓。

高市支持以財政刺激，來打破長期的通縮循環，去年力促通過破紀錄的追加預算。她也加速提高軍事開支、提議國家投資於人工智慧（AI）和半導體製造。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗勝選 中國學者：中日關係面臨進一步衝擊

李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

相關新聞

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

日相高市做出政治豪賭，在上任僅110天時，提前舉行大選，結果極為成功。選民壓倒性力挺她的經濟政策、以及對中國大陸、移民的...

選後挑戰多！日媒：高市早苗大勝後如何面對日中關係 成為課題

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議員選舉取得壓倒性勝利，日媒報導直指，高市早苗能否緩和因「台灣有事」說而導致日中緊張關係...

中道改革聯盟僅奪49席 立憲民主黨縮水85%超慘烈

日本眾議院大選465席全部開出，立憲民主黨與公明黨合組的中道改革聯盟僅拿下49席，較選前167席大幅縮水71%；其中，立...

日本眾議員當選人平均54歲 麻生太郎85歲最年長

第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最...

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計...

高市早苗勝選後怎麼走？5大重點一次看

日本首相高市早苗成功贏得政治豪賭，帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，高市可能將此勝利解讀為明確的民意授權，推動強硬的財政與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。